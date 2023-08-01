姜濤開騷前夕推主題曲　唔怕腳傷豪言帶住腳箍都跳到

姜濤一連4場個人演唱會將於明天（2日）開鑼，為了這次演唱會，他特別製作一首演唱會主題曲《濤》於開Show前夕推出，進入最後綵排階段，特別披露了今次演唱會細節，讓人十分期待。

新歌用上姜濤的名字，除了源於填詞人小克過去在《鏡中鏡》的一句歌詞「我是濤」外，其實亦因為今次演唱會的主題是「Waves（浪濤）」，但過去的作品卻未能帶出主題，姜濤說：「以往自己嘅作品都有好強烈嘅主題喺入面，所以一直都搵唔到好合適嘅歌去演繹演唱會主題，所以就希望寫一隻純粹關於水嘅歌，咁啱自己個名又有一個『濤』字，所以就用此作為歌名。」他稱浪濤是水的其中一種形態，當中包含好多哲學，「好想自己好似水，無論喺想法、做人處事，或者具體啲，喺做嘅歌曲音樂類型上，都一樣有好多唔同形態展現出嚟，今次係想話畀大家聽，我會用一種好自己嘅方式帶動水，即係我自己去流動。」

姜濤形容演唱會主題曲，很炸場，感受猶如瀑布、浪濤一樣的氣勢，為了營造這種氣勢，特別請來合唱團演唱歌劇式的和音，副歌方面亦好易記，而《濤》將會在演唱會上首次公開演出，當中會有舞蹈去表達水的形態，姜濤說：「唔想好純粹用依家好常見嘅街舞形式去表達，所以會用好多布去營造流動嘅感覺，同時舞蹈上除咗Urban Dance之外，仲會加入現代舞，大家會睇到一個好豐富嘅大畫面。」

今次演唱會姜濤會有不同曲風，及不同的舞種配合，提到腳傷可有影響排舞？姜濤大派定心丸，表示：「有Keep住做物理治療，帶住腳箍跳舞都OK，唔使擔心！」姜濤又預告會在演唱會上演唱從未曝光的新歌，還有很多意想不到的內容和驚喜，被問到姜糖要如何準備迎接演唱會的來臨，他簡單表示：「準備一個好嘅身體嚟睇表演就可以，唔要求大家做咁多嘢，好好地睇就得了。」