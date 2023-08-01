梁家輝新片收4億票房　雙喜臨門自爆細女就快嫁

影帝梁家輝、葉童及何珮瑜晚上出席電影《我愛你！》慈善首映禮，場面熱鬧。久違了的家輝甫見記者表現熱情，明顯心情不錯。當談到該文藝片於內地錄得約4億人民幣票房，二人高興不已，家輝更笑說：「基本上咁嘅片種，有咁嘅票房同口碑，係好值得高興嘅，希望香港觀眾都入場睇吓，吸收裏面嘅訊息。」

家輝於戲中「扮老」演出，他卻笑指自己「根本就老」，而葉童角色患有認知障礙，她表示：「真係好大嘅挑戰，呢套戲我豁咗出去，預告片內大家都會睇到我啲妝同戲，與以前好唔一樣，我拋開晒啲美麗嘅包袱，演完感覺好自由，演戲應該要係咁。（網民讚妳白頭髮好型。）所以有時唔刻意去做，反而仲有效果。（啱啱結婚周年紀念？ ）日日都紀念㗎啦，哈哈！普通食吓飯啫。」

記者恭喜家輝早前嫁女，他突然自爆：「就嚟Double嘞！細女靜曦都就快（嫁），不過唔方便透露幾時。（今年內？）盡快啦。（想快啲抱孫？ ）希望啦，趁我仲有心有力，可以幫手湊。（好開心喎。）咁我個人不嬲都好開心嘅。」他又打趣自己已很少拍戲，所以「食蕉皮」：「有得接戲緊係接多啲，但暫時工作就係打住家工，三陪唔少得。（喺屋企幫手拖地同煮飯？ ）乜都做吓啦，話明住家工梗係一腳踢。」

葉童則透露稍後會到上海，演出舞台劇《李爾王》：「都係做兩場啫，不過好有挑戰，因為我個角色全無對白。」家輝聞言即搞笑接口：「我依家唔係演，係成日去睇舞台劇，嚟緊都有幾齣戲要睇。（都想試吓演？）依家我仲能夠企喺呢個舞台，已經好榮幸啦。」

已移居北京數年的藝人何珮瑜（Jeana），宣布「回歸」香港半年。原來早前她於內地參加槍械訓練營，主要原因是為即將開鏡的兩套電影及一套劇集做好準備：「我今次一石三鳥，3套作品都有動作場面，我不約而同都係演執法人員。開工需要揸槍，啲槍又好重，所以要練好啲肌肉，驚拍嘅時候會冇力嘛。訓練營每日由朝早10點練到下午5點，連續10日上堂。」

Jeana更即場展示手臂上的「老鼠仔」，又透露返港後不停相約友人飯敍：「好多朋友都話我弗咗，所以我唔可以畀自己肥。」在內地生活期間，她飼養了兩隻小狗，其中一隻早前離世，談到回港後北京住所的打理問題，她表示：「我有幾個朋友住喺同一棟樓，平時可以互動幫忙，我唔喺度可以幫手收吓速遞、淋吓花同照顧吓隻狗。（北京早前水災，對你生活有冇影響？）水災喺偏啲嘅地方，但睇朋友圈好似好勁，有朋友都受到影響要停工。」