美國老牌樂隊Mr. Big來港表演　盧巧音鄧建明捧場

美國老牌樂隊Mr. Big相隔5年再度來港舉行最後一次世界巡迴演唱會，昨日（31日）假灣仔修頓場館開騷，主音Eric Martin、結他手Paul Gilbert、低音結他手Billy Sheehan，以及代替2018年因帕金遜病離世鼓手Pat Torpey的Nick D'Virgilio，吸引近2千名歌迷入場一睹傳奇風采，包括女歌手盧巧音與Kolor成員丈夫蘇浩才，以及太極樂隊主音鄧建明（Joey Tang）與其兒子及友人。

樂隊以《Addicted to That Rush》打頭陣，其後演唱《Daddy, Brother, Love, Little Boy》、《To Be With You》及《Wild World》等經典金曲，中段又交換位置，由Eric彈低音結他、Nick彈結他、Paul打鼓，Billy則負責唱歌，帶來驚喜。Eric大讚香港粉絲「Beautiful」，自言永遠不會忘記在香港的回憶，他不時走近台邊跟觀眾近距離接觸，又將結他Pick送給他們，離台前還做出「心心手勢」，冧爆粉絲！