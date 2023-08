美國老牌樂隊Mr. Big來港表演　盧巧音鄧建明捧場

美國老牌樂隊Mr. Big相隔5年再度來港舉行最後一次世界巡迴演唱會,昨日(31日)假灣仔修頓場館開騷,主音Eric Martin、結他手Paul Gilbert、低音結他手Billy Sheehan,以及代替2018年因帕金遜病離世鼓手Pat Torpey的Nick D'Virgilio,吸引近2千名歌迷入場一睹傳奇風采,包括女歌手盧巧音與Kolor成員丈夫蘇浩才,以及太極樂隊主音鄧建明(Joey Tang)與其兒子及友人。

樂隊以《Addicted to That Rush》打頭陣,其後演唱《Daddy, Brother, Love, Little Boy》、《To Be With You》及《Wild World》等經典金曲,中段又交換位置,由Eric彈低音結他、Nick彈結他、Paul打鼓,Billy則負責唱歌,帶來驚喜。Eric大讚香港粉絲「Beautiful」,自言永遠不會忘記在香港的回憶,他不時走近台邊跟觀眾近距離接觸,又將結他Pick送給他們,離台前還做出「心心手勢」,冧爆粉絲!