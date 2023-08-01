關嘉敏獲「中廚」爸爸讚煮嘢好食　陳蕊蕊為生意推幕前工作

藝人關嘉敏（Carman）、陳蕊蕊及楊玉梅等，今日（1日）出席日式餐廳開幕。Carman表示今日特意來捧朋友場，她笑言自己也很為食，有考慮過開餐廳：「因為我爸爸以前都有開餐廳，我細細個已經落去幫佢送外賣賺外快。」她指爸爸原先為中菜廚師，後來自己開餐廳，但及後因租金昂貴，才無奈結束飲食生意。問到有否從廚師父親身上學得一招半式？Carman説：「當然有，嗰陣爸爸好夜收工，我負責煮宵夜畀佢食㗎。（好唔好食先？）佢話我煮嘢好食㗎！但唔知係咪因為錫我先咁講，哈哈！」她指媽媽也是廚藝高手，最拿手煮福建菜，她自小已不時走入廚房偷師。問到可有煮過給其他男士品嘗？她笑言初戀男友曾成為幸運兒：「但之後散咗就冇乜再煮。（難食到散咗？）可能係，哈哈！」她表示現時工作忙，多數只會在節日才親自下廚炮製美食孝敬父母。

至於陳蕊蕊亦是來撐朋友場，順道取經，本身與朋友夾份開設日式餐廳的她，表示通關後生意更差：「可能啲人去晒旅行，不過3月開始就好返啲，加上同拍檔商量後變陣走親民路線，所以生意都OK。」她表示日本打算排放核廢水事件對其餐廳也有影響：「唯有攞其他地方食材，不過近排啲客鍾意食串燒，所以影響唔大。」談到幕前工作，她表示早前有內地工作與她接洽，但因想照顧生意而推掉：「因為返內地就要留幾日，若果喺香港嘅工作就冇問題。」