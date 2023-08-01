Helga Lovekaty D奶俏嬌娃

樣靚身材正嘅女人係咪着數啲？查實好難一概而論，有時都要睇吓個人際遇，就好似嚟自俄羅斯嘅Helga Lovekaty，縱然好波又靚女，但起初喺模特兒界受挫，偏偏喺事業低潮期喺網上搵番自己嘅價值，真係人算不如天算！

出道遇挫折

模特兒呢一行向來以貌取人，尤其係身材弗爆，好難上唔到位，但其實坊間靚女多，要成為人氣高企嘅模特兒，某程度上都好講運氣，出生於俄羅斯聖彼得堡嘅Helga Lovekaty就係好例子。

細細個已經想成為模特兒嘅Helga Lovekaty，五官標致，身材又夠晒玲瓏浮凸，在學時期已經做兼職模特兒，幫人影吓硬照；大學畢業後，索性當全職模特兒，諗住喺行業中大放異彩。好可惜阿妹嘅計劃同現實情況有啲距離，事關經過幾次同客戶面試後，佢都落選，而原因竟然同個樣太娃娃臉有關！

有危便有機

雖然模特兒工作屢遇挫折，但正所謂有危便有機，陷入人生低潮嘅Helga Lovekaty，喺一個生日聚會上遇到著名攝影師，閒聊期間，對方建議佢只要拍攝幾輯寫真，再放喺網上嘅社交平台，就有機會一舉成名。阿妹眼見傳統入行之路冇咩機會發圍，決定放手一博，果然佢啲靚相喺網上掀起一番熱議，而最令佢感到驚喜嘅係，社交帳號嘅粉絲數量喺短短幾個月之間突破百萬。

隨住人氣急升，阿妹先後獲得多個模特兒工作，包括為品牌代言，仲有份參與電影演出添！另外，作為新進性感網紅，Helga Lovekaty亦喺網上為多個化妝及運動飲品品牌進行形象代言，如此好成績，實在令佢始料不及。