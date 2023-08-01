同房兼同床　共享快感

早幾年市面上有好多共享服務，包括共享單車同共享辦公室等，務求將有限嘅資源作最大效益同利益。AV業界資深人士神仙乙就表示做人識得共享絕對係好事，就好似日本AV界嘅「相部屋系列」咁，講述男女主角共享房間兼瞓埋一張大床，跟住兩人齊齊攀上高潮巔峰！

奸計得逞

於Madonna出品嘅《與心儀女上司相部屋宿泊》一片中，低層白領圭祐一直暗戀女上司北条麻妃，喺一次外出公幹嘅時候，佢決定施展奸計誘麻妃上床。當晚傾完生意之後，佢就話趕唔切搭尾班車，於是拉麻妃去酒店過夜。期間圭祐對麻妃大獻殷勤，同時猛罐女方飲酒，見時機成熟就露出狼相，並伸出祿山之爪，果然成功搞到麻妃慾火高漲，仲主動捉住圭祐連番床戰添！

難捨難離

喺S1推出嘅《與討厭的上司出差後同住一間房》入面，伊藤聖夏係新入職嘅會社女職員，上司正浩為咗幫佢吸收經驗，於是帶佢一齊出差。雖然聖夏唔係咁喜歡正浩呢位猥褻大叔，但係為咗保住份工，只好服從上司命令。正浩同聖夏辦完公事之後就去居酒屋食晚餐，而正浩特登灌醉夏妹，然後帶佢上酒店開房。入到房後，正浩便為所欲為，夏妹起初有所抗拒，但係好快就被正浩嘅調情功夫以及強勁雄風征服，到第二朝早更係難捨難離，要嚟番場晨操至夠滿足。

一夜七次郎

片廠Ideapocket炮製嘅《CA和機長在相部屋過夜》，講西宮由係一名空姐，由於受到颱風吹襲，所以航班取消，而佢就乘機同俊朗男機長秀明共住一間酒店房過夜，皆因佢本身係癡女，想嗒對方好耐！喺房中佢施以走光誘惑，搞到秀明又怕醜又興奮，由妹即刻上前又攬又錫，令秀明冇晒反抗能力，最後畀西宮由成功得米。不過一次仲未夠喉，由妹再撩起秀明把火連番激戰，好彩秀明年輕力壯，一晚七次都可以應付得嚟呀！

簡評

日本AV界近期拍咗唔少「相部屋系列」，因為場地主要係酒店房，簡單又方便。喺3部作品中，本仙最鍾意北条麻妃主演嘅《與心儀女上司相部屋宿泊》，原因係麻妃貴為當今最有魅力嘅美熟女之一，認真充滿迷人風韻，扮演女上司相當入型入格。而故事有下屬連施詭計令麻妃共處一室，成功得米之後，仲加插麻妃一邊同老公傾電話一邊激戰嘅情節，更添上NTR元素，令內容更豐富精彩！