【是日通勝】

農曆六月十六

癸卯年 己未月 壬辰日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午9時至11時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、栽種、捕捉

忌：開渠、出行、立約

幸運方向：坐南向北

幸運數字：6、14、24

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：健康運最強，保持心境平和，身體會更好！

金牛座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而迷失自己。

雙子座：運勢好到極，趁機多做好事，活得有意義！

巨蟹座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

獅子座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

處女座：勿只顧自己，有閒錢應拿來幫助有需要的人。

天秤座：心態正面，做事踏實一點，幸運之神會撐你。

天蠍座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

人馬座：害人之心不可有，切勿做出損人利己的事。

山羊座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

水瓶座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

雙魚座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 財運差

鼠：工作能力強，做事一心一意將有佳績。

牛：運勢跌落低谷，切忌涉獵高風險投資。

虎：易意氣用事，不宜做決定或與人合作。

兔：小人來犯要提防，否則事業會受衝擊。

龍：荷包有意外進帳，但切忌貪勝不知輸。

蛇：桃花運急升，單身者迎來表白好時機。

馬：精力旺盛，愈忙愈起勁，利事業發展。

羊：財運亨通，投資眼光精準，易有斬獲。

猴：頭腦清晰，判斷力強，工作如魚得水。

雞：人際關係極佳，見客傾生意有望成事。

狗：是日沖煞，財運不妙，提防入不敷支。

豬：要從不同角度思考問題，勿鑽牛角尖。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

化病納吉「銅葫蘆」

早睡早起及保持運動可紓緩心情，如總是經常身心不適，除了及時求醫，家居上可以利用簡單的葫蘆，幫助化解病氣及鬱悶心情。

早於新石器時代，黃河流域一帶已發現葫蘆，首先被視為重要的食物，《管子‧立政》說：「六畜育於家，瓜瓠，葷菜，百果具備，國家之富也」，可見古代將家畜、葫蘆及水果，作為貧富的象徵。葫蘆除了用來食用，其外形及密封性也適合用作盛水及其他物品，濕氣不易進入，可保內裏物品的乾燥。傳說八仙之一的鐵拐李，身邊的葫蘆，不僅是盛水工具，也可以盛酒及仙藥，甚至變成法器，把葫蘆的功能形容到最為極致。

宗教方面，葫蘆與道教、佛教有着很深的淵源，葫蘆常被種植在房子的前後，被認為是能驅邪的植物，可保衞家園；葫蘆本身也可入藥，味甘，性平無毒，有消熱解毒及潤肺利便的療效。

由於葫蘆有屏蔽外部氣場的功能，古時醫師外出行醫時，身上的葫蘆放置丹藥，以保持藥物不變，因此在風水學上，葫蘆有「懸壼濟世」的象徵意義，有化解病氣、克制病星的作用。

由於銅製品較重，銅製葫蘆也有助化解住所的穢氣，同時可以安神及穩定磁場，平緩抑鬱的情緒。如有失眠症狀的朋友，可以在床頭放置銅葫蘆，睡眠會較為安穩。