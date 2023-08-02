娛圈單打︱引爆核彈即和平　奧本海默口水多

今個暑假，荷里活有兩部大片成為「現象級」電影，一是全球票房狂收逾7億美元的《Barbie芭比》，另一套則是突破4億美元大關、英國大導演「路蘭神」執導的原子彈之父傳記片《奧本海默》。

「Barbenheimer」（芭比海默）成為目前歐美最潮現象，最先由靚佬湯帶起，其搏老命之作《職業特工隊：死亡清算上集》上映，遇着兩片與他對撼，記者問他怎樣選，他即大方表示細路仔先做選擇，「我全部都睇」的豪言壯語。其後不少影壇具分量之輩，例如大導演昆頓塔倫天奴，一樣被人𥄫到在戲院睇完《奧本海默》即買飛睇《Barbie》，由是刺激兩部電影大收，令疫後一蹶不振的戲院業重振聲勢。

嗱，《Barbie》賣得意、賣靚女、賣男女平權，大人細路都鍾意不難理解，之但係《奧本海默》片長3粒鐘，一旦入場先知「中伏」，咁咪大鑊？

此片以描繪原子彈之父奧本海默，在二戰期間領導美國政府「曼哈頓計劃」的前因後果為主線。儘管最大賣點，是如何在零電腦特效之下拍出核爆震撼一幕，但整套戲歸根究柢以人為本，人物眾多，口水多過浪花，若以為電影賣驚險煽情，恐怕此片不會是閣下杯茶。

這位原子彈之父一生充滿矛盾，他既沉醉研製原子彈，認為惟有展示原子彈威力才能震懾對手，換來和平；但隨即又意識到原子彈帶來的毀滅性後果，戰後力阻政府發展氫彈，以及痛陳國際軍備競賽之害；加上其親社會主義思想，在美蘇冷戰期間一直被懷疑是間諜。若不熟二戰歷史，隨時悶到閣下瞓着。