鎖健酵素湯口服液系列「尿酸通」

【特約報道】高尿酸會影響關節、心臟甚至臟腑不適

坊間一般稱「尿酸」為第「四高」；高尿酸是常見身體問題，而且並非一朝一夕。高尿酸一般會連帶「三高」，所以根治尿酸是預防慢性頑疾的首要目標。

香港大學有研究顯示，戒口不能完全降低尿酸在體內的水平，假若尿酸水平已經飽和，發作的機會就變得相當高。換言之，排出多餘的尿酸才能阻止尿酸痛的風險。另有研究提及40歲以下人士中有尿酸問題的男女比例是8：1。而隨着年紀增長、步入更年，女性有尿酸痛的風險增加，80歲或以上人士中的男女比例是2：1。尿酸問題無分年齡或男女，甚至轉趨年輕化，無不因家族性誘發、酒精問題、飲食問題、肥胖、代謝功能欠佳等有關，所以尿酸痛日漸普遍。

尿酸問題大致分4個階段，分別是無癥狀高尿酸、尿酸代謝物形成、急性尿酸痛和慢性尿酸問題。一般人經常會遇到急性發作，即是尿酸性關節不適，關節部位會發紅熱，產生刺痛，疼痛得難以忍受。另外，亦有尿酸性腎受損問題，排出尿酸以腎臟為主，如果排放不盡就有機會殘留體內，引至嚴重高尿酸問題。至於，尿酸性心血管問題就是中醫學的血毒、濁毒範疇；中醫稱高尿酸為「血液污濁」；血濁，痰濕淤滯。「血液污濁」是指代謝物形成的血液不暢，營養過多或不足，使得血液供養不暢或臟腑構成壞細胞的頑疾問題。

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