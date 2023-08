暑假巡遊　「星」級打卡祭

要論小朋友界的「明星」,怎少得了各路的卡通角色呢,其魅力之大就連不少大朋友也被攻陷。適逢暑假期間,不少人氣角色都去到各大商場化身期間限定裝置的主角,身為粉絲的你點可以錯過這個絕佳的打卡機會呀。

【Teletubbies彩虹島】

數到香港人的集體童年回憶,相信《Teletubbies天線寶寶》會是其中之一,今個暑假,Teletubbies 4大角色現身YOHO MALL I由即日至8月31日打造,佔地近2,500 呎的「夏日尋寶寶」主題裝置,以官方尺寸近3米身高藏匿於「Jumbo神奇島」8大奇幻場境,包括「尋寶放大鏡」、「迷離水管花」、4.5米高「幻影帽子山洞」、「『細』界之窗」、「魔法風車之森」、「尋『寶』時光門」、4.5米高的「虹光狂想舞台」及「七彩光影隧道」。除此之外,YOHO MALL II中更有多達60隻隱藏Teletubbies以不同造型姿勢藏身等待大家來玩捉迷藏。驚喜仲未完,8月12至13日更有「Teletubbies見面會」與「寶寶精品換領」,粉絲們與角色打卡互動之餘,憑指定消費更可把正版官方授權的Teletubbies毛絨公仔斜孭袋帶回家。

【Hello Kitty 元宇宙世界】

說到全世界最知名的「貓咪」,Hello Kitty絕對占一席位,最近人氣極高的它就來到了東薈城名店倉與AI元宇宙MetaGaia創意聯乘,由即日至8月31日打造的「夏日探索— Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動,來者除可在場內5個夢幻主題打卡區,包括6米高巨型「Hello Kitty 女皇」充氣裝置、6米高「幻彩城堡」、「橄欖石尋寶店」、「紅寶石餐館」及「藍寶石珍藏屋」影相外,還可大玩 AR 實景擴增裝置遊戲及掃描場內二維碼大玩遊戲尋找指定數量的寶石換領期間限定版氣球。其中「橄欖石尋寶店」內更有超過 200 款熱賣商品供大家隨意挑選,會員若於場內指定商戶消費滿指定金額,更可換領限量版禮品及電子現金券,於指定日子「Hello Kitty 女皇」更會華麗現身商場舉行「女皇見面會」,另外顧客於商場二樓中庭廣場更可獲得一共8款的「Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題珍藏貼紙(每週一款),滿足粉絲們朝聖的心。