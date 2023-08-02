V@BTS推處男碟　「NewJeans之母」閔熙珍親自操刀

韓國天團防彈少年團（BTS）成員V最近傳出將於今年秋天推出首張個人專輯，今日（2日）有消息指V正與親自打造人氣女團NewJeans的閔熙珍籌備新碟。

閔熙珍曾在SM事務所為少女時代、EXO、SHINee及Red Velvet等組合擔任創意總監，她於2018年離開SM，2019年至2021年在BTS所屬的HYBE事務所任首席品牌官，於2021年11月推出HYBE旗下的音樂廠牌ADOR，並擔任行政總裁及首席製作人，一手打造走90年代復工風的女團NewJeans，組合一出道便成功受到注目，出道短短一年已經有多首人氣作品。

消息指V首張個人專輯的音樂、編舞、設計及宣傳等工作都是由閔熙珍指揮，閔熙珍表示：「我是在去年收到邀請，當時因為工作很忙而有點猶豫，但因為V的態度和熱情，還有聽到了他的音色，令我覺得很感興趣。」她指今次唱片的歌曲反映了V的喜好和她的建議，比起熟悉的類型，今次推出的是他們想做和能夠勝任的音樂。

V則表示：「雖然好緊張，但好幸福，這是完全表達我口味的專輯，非常有看頭，我準備的時候相信ARMY（BTS官方粉絲名）聽了會好幸福，請大家多多期待。」