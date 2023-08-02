豐滿女神權恩妃示範　夏季音樂節性感穿搭

現在正值炎夏，撥水音樂節陸續有來。在清涼的音樂盛典中要怎樣穿才能顯得與眾不同呢？大家不妨參考一下性感女神IZ*ONE的權恩妃的舞台穿搭，性感卻又不過分露肉，非常適合各位絲打學習！

微透的清涼泳裝

權恩妃一直以身材好受到大家的歡迎，最近的出席音樂節的泳衣裝更是引起超高話題度。只見她裏面穿上格子的泳衣，外面搭配一件薄紗外套，濕身之後若隱若現引得各位粉絲尖叫。下身是一條白色迷你裙，整套搭配相當吸睛，是大家今夏打卡必必備的穿搭。

長褲穿搭

若想要看起來更帥氣，可以嘗試高腰寬褲搭配緊身T恤或吊帶衫。選擇的顏色可以是夏日氛圍感滿滿的粉藍、粉紅以及白色。權恩妃選擇了一件藍色連體泳衣搭配白色長褲，下半身的褲子微露出開叉的部分，腰間看到兩側露肉的小性感。適合喜歡穿着連體泳衣的絲打，不需要額外帶衣服出來換。

Bra Top與短裙

如果是上半身比較豐滿的女生，直接穿寬鬆T恤會顯得很壯，反而遮住了身材優勢，因此不建議下半身失蹤穿搭。大家可以參考權恩妃穿上Bra Top與短裙，露出比較瘦的腰部，看起來身材比例會非常好。