【簡潔生活學】BB衫只租不賣可行嗎？

最近有位年輕的朋友E再次當媽咪，真替她高興，因為E很早就決定要當媽媽，認為孩子是天賜的禮物，不過現今要養育下一代，絕不容易，無論心理或經濟上的負擔也不少。我有3個孩子，當然明白，但有能力都想給孩子最好的。

有一次E說首次做媽媽時，看見那些超可愛的BB衫，都忍不住手，不過BB大得很快，過兩、三個月就穿不下，哪些衫仔還很新淨，要丟棄實在捨不得，所以她留着那些BB衫，希望懷第二胎時便用得着。

其實，現代人對於二手衫的接受程度已大大提升，放上網賣或轉贈也較環保。若然BB衫可以租的話，像婚紗裙褂一樣，豈不是更符合環保精神及經濟原則？

事實上，早幾年有位丹麥設計師Vigga Svensson創立了一間只租不賣BB衫店──VIGGA。她知道製作BB衫過程涉及大量用水及二氧化碳排放，若然那些衣服只穿幾個月就掉實在太浪費，所以便推出以月費形式的出租BB衫生意，用家可以隨BB長大而更換一批大Size，之前的衣服便可退回給VIGGA再出租。

說到這裏，大家最關心的，相信是用料及衞生問題，VIGGA是採用有機及不含化學物料，襟着之餘又能安心使用，而回收再租的衫仔，都是經過檢查及消毒。不過最大挑戰，當然是父母對於二手BB衫的「信心」及「自律」問題。

最近在網上尋找這個品牌的資料，發現2019年已改名為Circos，但到2021年又好像停運了，不知道是否因疫情關係打擊生意，還是有其他原因呢！然而這類環保生意概念很好，但經營方面同養孩子一樣，也是個很大的挑戰。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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