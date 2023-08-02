Lizzo被前伴舞員入稟索償　欺凌剝削性騷擾仲嫌人肥

美國女歌手Lizzo向來塑造自己支持大碼體型、女權與性小眾權、反欺凌的形象，卻被2021年至2023年期間擔任Lizzo伴舞員的3名女子Arianna Davis、Crystal Williams與Noelle Rodriguez入稟索償，指控Lizzo與其團隊性騷擾、禁錮與侵害契約關係，更被Lizzo侮辱肥胖體型，導致她們被無故解聘或被逼辭職。

文件中指Lizzo舉行歐洲巡迴演唱會時，逼使女伴舞員於荷蘭阿姆斯特丹與法國巴黎看脫衣舞騷，無視她們的不情不願。Lizzo於阿姆斯特丹唆使女伴舞員觸摸脫衣舞者，以及與對方有過激互動。女伴舞員當時覺得必須就範，才能保住工作。Lizzo又不斷批評女伴舞員的表演，懷疑她們工作時喝酒，因此經常恐嚇要炒她們，強逼她們再次試鏡參加長達數小時的綵排，其中一名女伴舞員因為害怕要求暫停休息而尿褲子。Lizzo得知其中一人患有飲食失調，便借批評她表現，逼她羞恥地談論自己體重。女伴舞員亦指她們被剝削人工，以及被禁止在Lizzo演唱會空檔期間接其他跳舞工作。

新聞曝光後數小時，Lizzo的前創意指導Quinn Whitney Wilson與前女伴舞員Courtney Hollinquest亦支持入稟者說法，Courtney於社交網站表示：「澄清返，我唔係官司一份子，但呢個都係我當時打佢工嘅經歷。為呢班有勇氣揚件事出嚟嘅伴舞員叫好。」Quinn亦分享Courtney文章，自言深有同感。