扭紋獨立屋　曲折新奇

風水界有句術語叫「直無情，曲則有情」，意思指屋宅被蜿蜒曲折的水流或道路環抱，可視為吉兆；沒想到，不少外國建築師也熱衷於探索曲線設計的可行性，背後理據無非是為了給居家生活增添情趣，正如今次介紹的概念建築，呈現出曲折新奇的線條美，也體現了設計師扭盡六壬的誠意。

雪白「蜜」竇——Honey House

格林童話中的糖果屋，對孩子來說，有着說不出的吸引力，而這幢以蜜糖命名的扭紋獨立屋，相信成年人也為之嚮往。設計師是現居於杜拜的Amin Moazzen，預計建於伊朗城市凱拉爾達什特（Kelardasht），以叢林為據點，一身白色，形態獨特，像一層層忌廉，落地玻璃窗透出的橙色燈光則令人聯想蜜糖，整體設計很夢幻。

另一方面，獨立屋有不少細節反映設計師希望親近大自然，除了大量落地玻璃窗，還設有天窗，令室內變成了面向天空的開放式空間，亦有助引入自然光。再加上室內外都有植物與泳池作點綴，住客可時刻體驗綠色生活。

玉兔化身——Lake Escape

預計坐落於湖畔的「Lake Escape」，同樣屬於Amin Moazzen的構思。從概念圖所見，它以黑色為主調，形態獨特，並利用條子燈光勾勒出建築物的線條，十分搶眼，而且從不同角度看，可得出不同的形象，有時似玉兔燈籠，有時又像巨型樹葉。

室內布置方面，以古銅色為主調之餘，還滿布優美的曲線；另一邊廂，大面積落地玻璃有助採光，亦令整個空間顯得極度開揚。