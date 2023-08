日本人氣創作男歌手藤井風,一連兩場的首次香港演唱會早前圓滿落幕。已經返回日本的他更新社交網,以英文及廣東話留言:「Hong Kong, you are so powerful 唔該晒-多謝曬-我係風風~」,感謝香港粉絲,又公開今次香港行的花絮照及短片。

他在首場演唱會以綠色短髮示人,翌日換上橙頭上陣,又趁開騷空檔,低調到維港睇夜景兼玩自拍。此外,他又大晒其歌曲於串流音樂平台有逾10億次播放,獲頒發的獎座。