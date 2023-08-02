吳克群瞓身谷新歌　孖劉畊宏跳健身操創5千萬流量

何超蓮舊愛、台灣歌手吳克羣同細13歲嘅藝人女友陳語安拍拖多年，即使期間屢傳「分」訊都被逐一否認，正當外界以為2人感情穩定，隨時拉埋天窗之際，吳克羣喺今年7月4日竟然無預警宣布分手外，更證實咗今年初農曆年間就回復單身，消息一出震驚各界。吳克羣感情路上雖然無好消息，不過事業就發展得有聲有色，最近瞓身宣傳新歌《時光機》嘅吳克羣，更落力邀請近百位台灣藝人朋友一齊錄「健身操」挑戰，影片仲創下5千萬次嘅點流量，認真犀利！

瞓身谷新歌嘅吳克羣，因應新歌嘅輕快節奏，搵嚟全民健身導師劉畊宏，一齊跳健身操宣傳新歌，只見開始時一臉輕鬆無難度嘅吳克羣，隨着時間推進開始「甩節奏」，唔止跳到衫都濕晒，仲開始跳到同手同腳勁論盡，而原本計劃跳完健身操再去打籃球嘅吳克羣，最後都忍唔住呻道：「和劉畊宏原本只是籃球場上的球友，現在因為打歌，還成了我的健身教練！」大汗滴細汗嘅呆滯樣，引嚟唔少網友嘅共鳴，紛紛留言：「跟我跳健身操一模一樣的狼狽！」

除咗搵劉畊宏一齊跳健身操為新歌造勢，吳克羣亦都搵咗近百位藝人、網紅一齊跳，隨着影片不斷更新，話題更係持續火爆！而日前，吳克羣亦晒出一段同台灣饒舌團體頑童MJ116嘅挑戰影片，不過正當4位男神準備一齊騷舞姿之際，瘦子同大淵竟然一齊伸手擋住鏡頭，表示：「不可能，再會！」、「饒舌包袱，不用負責任！」意外嘅反轉劇情笑翻眾人外，吳克羣亦向網友表示：「歡迎敲碗合作對象，你想看我就去邀！」引嚟網友搞笑道：「如果打歌的號召力能列為金氏世界紀錄，吳克羣當之無愧挑戰成功！」