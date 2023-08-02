游嘉欣玩獅子　上下「失守」春光乍洩

藝人游嘉欣喺社交網同粉絲分享去泰國玩嘅靚相，佢留言：「睇相以為你仲係手抱BB獅子，原來已經健康成長到企起身有我咁高，我都好欣慰，完全感受到你對我嘅熱情同愛意，我無以為報，惟有畀你留下短暫嘅愛的印記喺條腰度，令我永遠都唔會忘記你。」啲相係嘉欣同獅子仔玩嘅時候影嘅，唔知係咪嘉欣嘅露腰短Tee加短裙仔太火辣，搞到獅子仔都要撲埋去錫錫，點知就熱情得滯，撲咗埋去嘉欣嘅心口度，又搞到佢下身「失守」春光乍洩，呢勻真係上下失守喇，仲嚇到嘉欣花容失色添。當然咁珍貴嘅畫面就只係「攝影師限定」，放上社交網嘅相都修正過，喺「失守」位置加晒心心貼圖，不過呢次女神「派心心」就唔係個個粉絲想要喇，有粉絲留言：「有冇無修正版」、「最唔鍾意心心」、「邪惡嘅心心」認真搞笑。

嘉欣接受東網訪問分享今次旅程：「同一位中學嘅好朋友去咗泰國玩。（好朋友係仔仔嚟？）女啦！邊度嚟個仔仔，哈哈！（點會以為係獅子BB？）去之前網上睇過其他朋友早幾個月去睇獅子嘅相，入面仲係好細嘅BB，點知去到係見到咁大隻搞到我都呆左，但一場去到又無理由坐返45分鐘車走嘛。（短暫嘅愛的印記係咩事？）係瘀咗啫，佢應該係想同我玩唔覺意拍到我條腰，依家好返啦。」