何廣沛花半年苦練手語　張寶兒對住視帝唔怯場

何廣沛在無綫劇集《破毒強人》啞巴「外賣仔」徐安樂，因一次意外獲得毒品賺了快錢而捲入不道德交易，並與胡定欣及「一代毒王」陳豪扯上關係。何廣沛指為啞巴角色花了不少工夫，監製笑言他有望憑角色獲得演技獎項。

談到獲網民讚配音獨白有感情，他感激監製Marco貼身指導：「好多謝監製Marco每次都親自陪住我錄每句VO，全程100% Mon住，就算把聲聽得出係何廣沛，都同平時嘅何廣沛好唔同，配合番角色。」廣沛又指監製早於拍攝前半年已通知他學習手語及電單車，為學好手語，他找來非健聽人士擔任手語老師，並通過了相關考試，每次一小時的「靜音」課堂，令他更能集中投入角色的世界：「每次上堂都好寧靜，一個鐘唔出聲，但你唔會覺得空虛。」

廣沛指拍攝時最大考驗是大腦要多功能運作，整個過程亦是記性大考驗：「每次拍攝前手語老師黎老師都會拍片send畀我返屋企背，每日都要花好多時間背手語，要背得好熟，我成日個腦都接近hang機嘅狀態。」

同樣獲監製點名大讚的張寶兒飾演有機心的網台記者，為採訪陳豪望一舉成名躍升主播。演出資歷尚淺的她與視帝陳豪有多場對手戲，不但零怯場，而且演繹到位到位，獲網民大讚自然及搶戲，Marco讚寶兒用心之餘，還愈演愈好。