ERROR新片瞓身演出　193吊威也「袋袋」損傷

男團ERROR於主演的英皇電影《陰目偵信》內，角色各有特徵，例如肥仔梁業天生陰陽眼，Dee何啟華則被刀仔控制身體，不時飛檐走壁。問到肥仔現實生活中可有撞過鬼，他答：「我真係未見過，今日連可以見到嘅屎忽鬼（193身體抱恙缺席）都唔喺度喎。」

談到拍攝個程，原來肥仔亦不乏動作場面，且大部分時間親身上陣，結果俾好兄弟Dee及保錡封為「新一代洪金寶」！保錡更打趣：「佢一手接郭生（舞王郭富城）嗰支棒，另一邊又接洪生（洪金寶）嗰支，人哋梗係唔會幫你準備（替身）啦。」問到肥仔好有信心接洪金寶棒，他卻爽快回應：「暫時冇囉，試過有場戲，我俾人掟咗去隔離個貨櫃，嗰條威也要出動行內最大隻嘅3個師傅先拉得郁我！（受傷？）還好，反而Dee有。」

Dee接口自爆有場飛檐走壁的戲，自己謹記要保護頭部，豈料「顧上顧唔到下」傷了橫膈膜：「附近肌肉拉傷咗，但到我意識到動作點做靚啲，就已經受傷嘞，負責師傅叫我唔好亂嚟，冇得再嚟多take，係難忘嘅飲恨。」肥仔搞笑搭訕：「嗰晚我哋凌晨時分，仲要好大聲咁講對白，俾黃大仙（外景地）嘅居民拍晒片同講晒粗口，放咗上網，要同佢哋講聲唔好意思，請支持香港電影工業。」保錡則指本身自己左腳曾韌帶撕裂，但拍攝時卻被肥仔重力壓傷，觸碰舊患。

至於193「投訴」今次狂吊威吔，搞到「袋袋」損傷，原來Dee的威也戲亦不少，但他笑說：「呢方面我冇乜損傷，皆因平時做保養得多，有敷面膜呀，如果廣告商有興趣影，都可以傾吓，機會係留俾有準備嘅人，哈哈！」今次肥仔艷福無邊，與黃正宜（阿正）有感情線：「我要求真嘴，佢唔肯，我咪一嘢車埋去，佢避開。（你想將螢幕初吻俾佢？）我未試過佢呢類型囉。」而一向主張「姐姐我未想再努力了」的保錡，當被問到戲中「交換女伴」時，即雀躍搶答：「梗係揀周家怡啦，佢最有錢，可以養起我。」身旁肥仔及阿Dee隨即和應。

場地：梁煙號