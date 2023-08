男團MIRROR人氣王姜濤一連4晚假亞洲國際博覽會舉行的個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》今晚(2日)開鑼,在個唱開始前個多小時,逾3千多名姜糖穿上歌迷會會服齊集應援區影大合照,眾人邊揮動燈牌或手燈邊高呼:「姜濤,Good Show,今晚見!」場面壯觀,當中有來自世界各地的歌迷會,包括英國、美國、加拿大、澳洲、日本及馬來西亞等。

場外有40多個由易拉架或巨幅海報或氣球砌成的大型布置,也有一面願望牆讓粉絲寫上對姜濤的祝福。至於演唱會周邊商品的攤位大受歡迎,當中以「WAVES」字眼的Tee及籃球最為搶手,貼上「今日售罄」。另外,圈中藝人包括張敬軒、古巨基夫婦、童愛玲、姜濤所屬公司MakerVille及父母也有送上花籃祝賀演唱會成功,而香港海報大師阮大勇送上用彩色氣球砌成他與姜濤的Q版公仔作支持,他與姜濤父母的花籃均成為粉絲的打卡熱點。