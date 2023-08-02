雲浩影突破尺度拍出浴鏡頭　大露背展示刮痧血痕

歌手雲浩影（Cloud）日前拍攝新歌《無以名狀的痛》MV，無論歌詞和MV故事都是她的自身經歷。Cloud坦言年初獲新人獎後，感到很大壓力，更陷入迷惘期。她說：「年初攞完新人獎後，自己唔係好知點樣應對未知嘅將來，好想藉住呢首歌話畀大家知，如果你有呢啲狀態，唔使怪責自己，因為好正常，我都同你一齊去面對。」

對於女藝人來說，出水芙蓉、刮痧、嚎哭、躺平高拍等拍攝手法都相當棘手，但Cloud於MV中完美演繹，展現「零死角」魅力。她說：「最難忘係刮痧，因為請咗一位真正刮痧師傅，導演唔想佢真係刮到我背脊紅晒，要求佢『扮』，一開始師傅話無油刮唔郁，反而會弄傷皮膚，於是加咗少少BB油。一有油佢就控制唔到，起勢刮，結果出咗少少痧。」

而浸浴、出水芙蓉和嚎哭戲是Cloud花最多時間拍攝。她說：「浸水戲有熱水，衣服透視程度亦剛剛好，效果好唯美。事前我低估咗浴缸戲嘅難度，當日第一場就拍浸浴，一落水個鼻就入晒水，好幾次我真係濁襯，來回拍咗幾次之後，我個頭暈暈地。」

之前Cloud在《密切接觸者》MV演過喊戲，但今次拍攝《無以名狀的痛》是不一樣的哭，層次較多，但她非常專業，眼淚一call即到。此外，攝MV當日適逢Cloud即將生日，工作人員為她準備蛋糕驚喜和唱生日歌慶祝，而她就萬歲下午茶給台前幕後打氣，皆大歡喜。