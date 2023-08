創作才女甄濟如全球出道　行程已經爆滿！

年僅19歲的創作型唱跳新人、甄子丹愛女甄濟如 (Jasmine ),8月1日在新加坡出席她的全球出道發布會,成為唱片公司旗下RCA唱片中國在2023年簽下的最年輕新人,發布會特地選在新加坡邀請各國媒體,將她的首次曝光向全亞洲發送。

她因父之名備受關注,在發布會上火力全開現場演唱自己參與創作的兩首歌曲《idk》、《It's not you it's me》,在簡單的結他伴奏下,一快一慢展現演唱實力。由於出道後,偶有外界質疑她的能力,當她一開咪便獲當地媒體私下讚歎「沒想到唱得這麼好!」

問到父親甄子丹對他有何影響?家人對她的音樂有何看法時?她幽默地說:「我覺得我的家人比我自己還更喜歡我做的音樂。」而對於父親,她從小看到父親面對電影工作就是百分百投入,才能拍出那麼多好作品,我很受這些影響,我也會百分百投入去做我的音樂。」

Jasmine作為新人過去一周行程滿滿,28日官方宣布出道,30日晚上便在新加坡獻出個人Live舞台處女show,8月1日才第一次正式面對媒體。據悉唱片公司有此安排全因想外界「先聽到她寫的歌,再看到她的現場唱跳實力,然後才來認識他。」

她日前在新加坡的Majulah Music Night上完成了首個現場演出,雖然只是20分鐘5首歌的表演,但她全力以赴,在社交平台自發傳播她的舞台片段,她在發布會多次表達感謝:「現場觀眾很友好,他們一直在喊我的名字,我感到很溫暖。」

她也參與到了出道專輯所有歌曲的創作。談及這張專輯的理念,她說:「我只是一個19歲的女生,我在舞台上很能享受表演,但是私下我是很害羞,很保守的人,我覺得這是我寫東西的起點。我們這個年紀的女孩都有自己的生活或想法。希望所有女孩,不要把自己封閉起來,要大膽表達自己的想法。」她出道專輯將於9月1日發行,專輯內含8首歌曲,全部由她創作或參與創作,其中有4首全英文歌曲。