姜濤登場勁歌熱舞炸爆舞台　全身包到冚體態回勇

男圑MIRROR「人氣王」姜濤假亞博展開一連4場首次個人演唱會，之前曾傳出門票滯銷傳聞，但是晚全場爆滿，而由啡髮變挑染銀髮的他，身穿日式裝束全身包到冚示人，腰間更綁上粗腰帶求修身效果，他邊唱首唱的主題曲新歌《濤》，邊由兩位「力王」男舞蹈員抬起並坐在其膊上，另有兩名男舞蹈員幫手扶住姜濤背脊。期間有煙火效果，加上共10多名舞蹈員翩翩起舞，凸顯其王者風範，之後他側躺在白布上，再由多位舞者顯示的「力的表現」，於白布後托起姜濤，營造出凌空視覺效果，而舞台另一邊則飄起透明布營造波濤感覺。

姜濤唱畢《作品的說話》及《Master Class》，換上另一套黑衫演繹已故歌后鄧麗君的《我只在乎你》後開腔，感謝入場觀眾，又謂：「創作圑隊一開始問我主題，我kick咗好耐，可能今年好多嘢都kick kick哋，令自己喺創作方面冇乜靈感，最後創作靈感就喺我個名入面『濤』，因為過去一年無論個人及圑隊經歷好多浪濤，希望可以似水一樣有一萬種形態去接受所有批評及指點，為大家帶嚟唔同音樂種類，就好似水，不分流行、古典融合一齊，希望大家enjoy。」姜濤跳唱共20首歌曲，曾揚言不想再唱的《蒙着嘴說愛你》，則安排在個唱中壓軸獻唱。