有栖未櫻　美乳妖精車女

有栖未櫻擁有妖精系美貌，夠晒可愛嬌俏。（互聯網）

喺日本做賽車女郎，雖然可以成日喺各大賽車盛事當中登場，曝光率高，但係曝光程度遠不及寫真女郎，因為後者有更多機會出現於雜誌、電視等媒體，亦因為咁，有栖未櫻呢位咁有上進心嘅美乳佳人就決定殺入寫真界喇！

[ST]嬌俏可愛

剛才提到賽車女郎，近幾年來都有好多能夠喺寫真界打響名堂，好似藤木由貴、早瀨彩、忍野沙羅等等，至於今日同大家見面嘅有栖未櫻亦係一位有潛質喺寫真界發光發熱嘅車女。

雖然佢今年已經29歲，但係樣貌比實際年齡後生得多，嬌俏得嚟仲帶點可愛活潑，因而被歸類為妖精系。身高5呎4吋嘅佢，唔算高挑，但係雙腿睇落修長養眼，更重要嘅係心口對E奶夠晒分量，肌膚仲要又白滑又鮮嫩，令拍攝出來嘅性感寫真相當吸睛，同時令好多睇慣佢做車女嘅觀眾眼前一亮！

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[ST]發展瓣數多

未櫻以賽車女郎身份發展得相當唔錯，現時係車女團體「琦玉Green Brave」嘅重要成員之一，喺唔少車女頒獎禮當中仲贏過唔少獎項，好似喺「日本賽車女王獎2019」就獲得新人部門特別獎，2022年又奪得「 周刊Pure獎」，成績相當唔錯！

除咗喺賽車場上見到未櫻，喺擂台賽一樣可以發現其身影，因為佢亦係一位舉牌女郎。最近佢更積極進軍寫真界，為咗令寫真專輯更加吸睛，仲第一次換上內衣演出，果然成功令作品大大增加話題性同吸引力，而佢喺不同攝影活動當中亦展露出風姿綽約嘅迷人風采，睇嚟拍寫真真係好適合佢喎！

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有栖未櫻經常都會喺社交網上發表好多有佢以賽車女郎身份縱橫賽車場嘅花絮照片，近期亦分享好多水着寫真照，大家Click入去一定好多靚相睇呀！

[ST]Profile

年齡：29歲

身高：5呎4吋

三圍：34E-24-35