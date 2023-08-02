黃宗澤神還原「巴士舞」　觸發舊患堅持負傷上陣

藝人黃宗澤（Bosco）參與的綜藝真人騷《野挺有趣》正在播出，節目以多巴胺舞會之夜為主題，Bosco親身上陣還原「巴士跳舞」的經典舞步，但練習時，卻觸發舊患，他請來好兄弟蕭正楠（Edwin）助一臂之力，當Edwin知道組員相當年輕，Bosco指着Edwin為大家介紹：「來！快點叫爸！」，Edwin即時反擊，指着Bosco：「叫爺爺！」。

大家構思開場舞時記起Bosco當年於巴士淋雨拍攝「對你愛不完」，Bosco化身黃老師教大家三絕招，指最重要是表情到位，相當搞笑。Edwin亦為大家帶來「當旺爸爸」經典舞步，大跳「舊歡如夢」，場面惹笑。不過，排練時Bosco即使舊傷令動作不連貫，仍表示是小事，相當專業。事後Bosco道出膝蓋受傷經歷：「我拍戲被撞了，有一塊碎了，出來休息兩天，又去拍戲了頸椎就出問題，然後它好了，就到大腿後撕裂了。」

Bosco沒有因為腳痛而放棄，更表示其實最擔心是耽誤了隊友，單獨去找跳舞老師加操。當獲悉女子組表演中又有道具又有情景劇時，他完全冇擔心，更笑言：「不需要附屬的東西，我們直接一排橫排，我們脫衣服就好了！」問到Edwin，如果冇入行會做甚麼職業？他說：「應該會是廚師吧，因為十分喜歡做菜給人家吃，跟Bosco一樣。」原來Bosco與Edwin老友鬼鬼，他更會上去Bosco屋企食飯，Edwin說：「他會做飯給我吃，然後我覺得男生會做飯，不錯！他給我做西餐，很健康的。他知道我們晚上要盡量少吃米飯、澱粉。他會用菜切得很細，形狀跟米一樣，但你吃起來就是蔬菜。」