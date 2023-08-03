王心凌壓新盟主Ella半年速賺半億　張韶涵粉絲撩交嗌黐人氣

「甜心教主」王心凌去年憑內地綜藝節目成功翻紅，工作接踵而來，連場商演之外，9月更將展開最少23場世界巡迴演唱會，保守估計下半年收入達半億港元，力壓近期人氣高企的「同鄉」陳嘉樺及張韶涵，成為台灣吸金天后！

歌手王心凌去年憑內地綜藝節目《乘風破浪》唱《愛你》一曲勾起集體回憶，網民紛紛倣效其舞姿，成功製造話題。隨後她以大熱姿態奪冠成團，在節目效應下，該曲MV突破千萬點擊，翻紅的她更工作接不停，曝光率爆燈！事業突然創高峰，王心凌身價也水漲船高，季度代言費由100萬跳至300萬元人民幣（約325萬港元），內地社交平台發布推廣貼文，一則收30萬元人民幣，商演價最近亦漲至300萬元人民幣，故即使《乘》已播畢一年，她依然保持熱度，單是6月至8月期間，她已接了逾10場內地商演，進帳逾3千萬，有價有市。

乘勢狂接商演開巡唱

不但如此，王心凌為慶祝出道20周年，宣布將於9月展開世界巡迴演唱會，首站選址台北小巨蛋連開兩場，近日宣布場次伸延至上海、無錫、福州、廣州、重慶及武漢等22個城市，並表明會陸續擴大版圖，當中福州及無錫站門票日前公開發售，秒速售罄，氣勢強勁！大批未能買到門票的粉絲大為失望，紛紛湧至演唱會官網要求盡快開售其他站的門票。首8場巡唱暫定舉行至本年底，保守估計下半年單是商演加巡唱，王心凌已吸金近半億港元！

吸金力強勁的王心凌風頭一時無兩，有網民即把她與新一季「浪姐」冠軍陳嘉樺（Ella）及憑《聲生不息．寶島季》人氣急升的張韶涵作比較，3女有多個共同點，同是台灣幫、年齡及出道年份相若，而且統統在內地憑綜藝節目跑出，但Ella及張韶涵的熱度始終不及王心凌。

女子組合S.H.E出身的Ella，近年一直以個人姿態活躍於幕前，更是綜藝節目常客，故奪冠後未有為事業帶來顯著突破，反觀王心凌當年在事業高峰時消失，去年突然在節目中以「回憶殺」喚起樂迷關注，瞬間熱爆全網。吸金力方面，手握多個代言的Ella穩袋逾2千萬酬勞，亦有亮相綜藝節目，但未有如王心凌般狂掃商演及開巡唱，收入自然有數得計。

至於已轉戰內地的張韶涵今年5月重啟世界巡唱，暫定至本年底走遍內地22個城市，雖然巡唱門票同樣火速售罄，但聲勢及酬勞不及王心凌。有指其粉絲後援會為求助攻，竟連日與王心凌粉絲互罵，當中有張韶涵的粉絲在後援會留言：「這次撕番的結果可能是雙贏，有人黑不可怕，沒人關注才可怕。」實行借王心凌的人氣增加偶像熱度！

楊茜堯莫文蔚出戰《浪姐5》？

內地綜藝節目《乘風波浪》（浪姐）系列推出以來，持續引起不少熱話，有份參與的「姐姐們」不少再創事業高峰，故獲邀參與該節目已等同「名成利就」。即將推出的《浪姐5》正在籌備中，外界已猜測參演名單，有指身為無綫視后的楊茜堯，將聯同莫文蔚、朱茵及戚薇等「入圍」，令人相當期待這個組合同台比併。

不過，據悉由於丈夫羅子溢正身在馬來西亞拍劇，家中大小事均由楊茜堯負責，加上一對寶貝子女年紀小需要照顧，楊茜堯根本沒考慮長時間離港工作，故網上流傳的名單可信性有待商榷。