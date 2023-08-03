【是日通勝】

農曆六月十七

癸卯年 己未月 癸巳日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、入學、會友

忌：交易、出行、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：7、14、20

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

金牛座：淡定有錢剩，遇到麻煩時，切勿自亂陣腳。

雙子座：不滿現狀，與其怨天尤人，不如做好自己。

巨蟹座：對伴侶要求別太苛刻，應多予體諒和包容。

獅子座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心有益。

處女座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

天秤座：沒必要的比較可免則免，能減少很多煩惱。

天蠍座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

人馬座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

山羊座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

水瓶座：事業運上升，但切勿為了工作而廢寢忘食。

雙魚座：財運回穩，量入為出的策略必須貫徹始終。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）豬 多阻滯

鼠：事業與財運俱佳，易有意外驚喜到來。

牛：情緒不穩，不好好控制脾氣會有麻煩。

虎：做事忌一意孤行，要聽取別人的建議。

兔：是非纏身，說話不經大腦是問題所在！

龍：有錯就要認！逃避非解決問題的辦法。

蛇：做事得心應手，遇上勁敵也毫無懼色。

馬：頭腦靈活，行動力強，做事手到拿來。

羊：心想事成，無論做甚麼事都游刃有餘。

猴：充滿機遇的一天，事業發展將有突破。

雞：行事高明，可於職場上嘗到不少甜頭。

狗：人緣差，易被同事打壓，心情陷低谷。

豬：是日沖煞，生活多阻滯，宜向人求助。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

人不可貌相 Vs 相由心生

俗語有云：「人不可貌相」，亦有所謂「相由心生」，誰對誰錯呢？

我們經常遇到一些貌似平凡的人，內心卻蘊藏着驚人的智慧和力量。又有些人或許在外貌上缺乏吸引力，品格卻彰顯出一種獨特的光芒。這種人懂得珍惜和分享，懷有一顆善良的心，總是樂於助人，關心別人的幸福，相信用自己的善意、真誠、愛心和努力去輔導別人，給予支持，不但能讓對方感受到溫暖，還能深深地觸動人心。

相反，有些人的外表亮麗，內心卻是冷漠和自私，他們可能擁有許多物質和財富，但缺乏基本的人性和真摰的情感。這樣的人往往只注重個人利益，缺乏同情心和愛心。他們的外表可能會迷惑到一些人，但當真相曝光，醜陋的本質和內心就會被揭出來。 因此，我們應該更加注重一個人的內心品格和價值觀，不是僅僅看重外表。

人不可貌相，內心的光芒才是真正能夠打動人心的關鍵所在。我們應該尊重每個人的內在特質，懷有包容和理解的心態，只有這樣，才能真正實現和平共處，互相支持，並共同成長。

總言之，不論是「人不可貌相」或「相由心生」，都要勸勉我們要用真誠和善良的心去對待別人，只有這樣的態度和行為，才會給我們的人生帶來更多幸福和意義，同時也能夠激勵和影響別人。一個人真正的價值是無法被表面看見的，需要用心和智慧去發現和欣賞。