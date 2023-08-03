娛圈單打︱台妹胸狠歸來　睇到目瞪口呆

好嘢好嘢！今年初J2播出的《自然系女子旅行》載譽歸來，推出最新一輯《自然系女子日本旅行》，目的地除咗由台灣升呢為港人「家鄉」日本之外，最重要當然係一眾年輕貌美、波濤洶湧的「自然系」女神拋波演出，肉香四射，讓觀眾眼睛再次大吃冰淇淋！

嗱，今輯再次請來「啦啦隊女神」林襄及「樂天女孩」張雅涵冧莊擔任嘉賓，更煞食仲有社交平台粉絲超過100萬的台灣綜藝節目新寵林莎加盟，加埋港女主持林映暉，「4條Q」齊齊三點式水着上陣，加埋日本溫泉美景，擺明非要睇到大家鼻血長流不可！

單係大家熟悉的林襄，其32E、23、33魔鬼身材，唔止令伊人紅遍寶島、人氣踩入香港，就連日本都掀起熱議。她早前為明星賽擔任啦啦隊打氣，以緊身小背心和熱褲登場，揈兩揈扭兩扭，上衣竟然爆開露出「南半球」，足見伊人導彈級身材並非浪得虛名；而年初隨隊遠赴沖繩石垣島進行練習賽，所到之處更吸引日本傳媒瘋狂追拍，話伊人雙乳傾城，絕無誇張。

至於林莎，素有「台版三上悠亞」之稱，三圍32D、24、34，有幾「胸狠」可想而知。好事之徒直情形容她是林襄宿敵，兩女參演同一節目，一諗就知有睇頭，簡直未播出先興奮。

話時話，這年頭的台灣妹子堪稱出類拔萃，個個唔知食邊隻奶粉大，養成驕人身材唔在講，仲心胸廣闊，喜將身材公諸同好，絕不收埋。反觀港女似乎差咁啲，勝在真性情搭夠。點都好，難得唔使錢又有好嘢睇，梗係坐定定喺度準時收睇啦！