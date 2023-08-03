袁偉豪作「反」　惡鬥陳山聰

視帝陳山聰將於下月中夥拍袁偉豪（Ben）、張頴康、姚子羚、蔡潔、傅嘉莉等開拍鍾澍佳的無綫新劇《反黑英雄》，劇中山聰飾演執法人員，據知當中袁偉豪角色最大特破，首嘗飾演大反派，至於子羚則首演黑幫大嫂。

山聰與袁偉豪向來老友，二人自2014年拍過《宦海奇官》後都未有合作拍劇，相差10年再度兄弟「埋班」，二人開心又期待，陳山聰表示：「當年拍《宦》時我啱啱返無綫，Ben係第二男主角，之後各有各忙，大家知道我哋幾Friend啦！除咗Crazy Runner仲係將軍澳福利會，所以收到消息真係開心又興奮。」今次女主角是蔡潔，山聰指首次跟她合作，希望可以擦出火花。問今次要否狂操Body時，他謂:「都要操嘅，跑吓步啦！又唔使操6嚿腹肌，我哋以戲行先，唔係腹肌行先，同埋我都唔夠時間，暑假要陪仔。」

而袁偉豪已2年多沒有拍劇，今次除了班底吸引外，劇本都是他接拍的其中最大因素。Ben謂：「今次劇本非常好，現時準備完太太及自己的事務就會開工，今次演大反派，我真係未做過，唔同以前心理醫生、天堂哥嗰啲，今次角色好實在、好好玩，反派不嬲大發揮，好玩過正派，自己都期待已久，一切準備就緒。」說到與山聰10年沒合作，Ben謂：「大家各自拚搏多年，佢依家已經係視帝，平時大家一齊登台多啲。」說到太太張寶兒已有6個月身孕，他謂：「屋企啲嘢都安排得好好嘅，之後都會夾時間陪佢做產檢，基本上11月尾就會卸貨。（仔定女？）歡迎大家落盤，競猜遊戲，依家唔開估住，都好期待BB出世。」

而另一女主角姚子羚於劇中首演江湖大嫂，子羚說：「今次呢個大嫂唔係好江湖味，係有學識有教養。（使唔使打？）我仲未知呀！但係我諗做大嫂應該有好多手下，應該唔使點打，但都要收到劇本先知！」說到跟兄弟們開劇，子羚亦指很開心：「緊係開心啦！咁佢哋全部都係我啲兄弟姊妹，山聰就合作得最多，但今次唔知有冇對手戲，Ben我都好少合作。」

說到之前《一舞傾城》有人將她跟蔡潔比較戲份，如今再同劇會否再有比較時，她笑言：「唔會啦！而且《一》劇最多戲係法蓉姐，其實今次最開心係可以同佳導合作，之前拍《一舞傾城》同《狀王之王》都有見過佢，嗰陣佢喺內地拍《香港人在北京》，大家有食飯傾偈，我都睇過佢之前拍嘅內地劇，佢啱啱又拍完《新聞女王》，所以都好期待同佢合作，佢係一位好好嘅監製、導演，睇吓自己今次角色會唔會有新鮮感。」