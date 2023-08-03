迪麗熱巴主動撩哥甜蜜爆燈　龔俊晒肌欲拒還迎

由內地頂流女星迪麗熱巴攜手新進小生龔俊主演的古裝劇《安樂傳》於內地熱播的同時，亦已於「黃Viu」上架！這套集甜寵、宮鬥於一身的古裝劇集講述「大靖」原以韓帝兩家為根本，韓家掌權、帝家掌兵；十年前，帝家因謀逆獲罪，僅餘下一名孤女帝梓元（迪麗熱巴飾）幸存。十年後，太子韓燁（龔俊飾）前往帝家故里剿滅海賊時，竟遇上一名口口聲聲非他不嫁的嬌俏水匪任安樂，她也正是太子心念的帝梓元！安樂表面上是個吊兒郎當的粗魯女匪，事實上她重情重義，還在幫助百姓的過程中被韓燁賞識，成為其得力幕僚。在安樂的協助下，韓燁連破科舉舞弊案、江南水災案，二人於相處中漸生好感。

《安樂傳》開播前，串流平台的預約觀看人數輕鬆突破了300萬大關，可見觀眾對該劇非常期待！男、女主角不但被觀眾稱為古裝劇「顏值天花板」，劇中迪麗熱巴主動撩哥、龔俊欲拒還迎的表現，也讓網民看得肉緊！而人稱「腹肌男神」的龔俊亦毫不吝嗇魔鬼身材，在戲中大方騷肌！

日前迪麗熱巴接受訪問，說到有網民對此劇作二次創作，她表示自己都有看到，更指他們很有創意，問到如果要網民再做二次創作，她最想看到甚麼時，她謂:「我想看任安樂變臉，現時看得都是她比較歡脫的一面，就是跟太子殿下較幽點，甜甜的一些事。」