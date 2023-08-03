「如心廣場 × 如心園─如‧森之旅」四感溯古旅程　暑期玩樂打卡

【特約報道】科幻電影裏不時會穿越時空，帶大家回到過去甚至踏足原始森林，原來現實世界都可以！即日起至9月17日華懋集團旗下荃灣如心廣場和將於年底開幕的如心園合作舉行「如心廣場 × 如心園─如．森之旅」，以視覺、聽覺、嗅覺和觸覺四感展開溯古旅程，探索上新世時期動物和木化石，加上聯乘社企舉辦工作坊，又可換領專屬禮品，啱晒一家大細暑假前來打卡。

戶外6米高呆萌長毛象

毗鄰如心廣場的如心園將於年底開幕，是香港首個及唯一的木化石公園，屆時園區內將展出過百件具數百萬年歷史的珍貴木化石藏品，配合創新科技和體驗館，讓參觀者認識地球歷史和大自然的奧妙。雖然現時未能參觀，幸好大家可到如心廣場預先體驗，第一站先到露天廣場正門，和6米高的呆萌充氣長毛象見面，南非長毛象是在約30萬年至5千年前的大型草食性哺乳動物，今次以呆萌造型現身，定能迷倒一眾粉絲。

原始森林玩遊戲

走進如心廣場一期中庭，隨即被「探索之森」的原始森林環境吸引，3棵約4米高的巨樹，以漏斗形樹幹融入燈光效果，加上懸浮空中的植物攀藤、大自然和雀鳥的聲音，以及芬芳的森林氣息裝置，讓各位透過視覺、聽覺、嗅覺及觸覺沉醉於森林的恬靜，洗滌身心。為了讓公眾對珍稀的木化石有更深認識，市民可憑電子貨幣即日單一消費滿HK$50或以上，以及讚好如心廣場Facebook或IG專頁，換領「如‧森互動」遊戲券，利用平板電腦為木化石及古代動物填色，作品立時會投射到中庭大屏幕，你更可下載圖像至手提電話作留念。由現時至8月31日，大家可參加「如‧森互動」遊戲填色比賽，參加者完成作品後可獲得專屬二維碼，下載後在自己的Instagram帳戶公開分享及標記#NinaSummerContest，有機會贏取如心廣場指定餐飲禮券。

和森之好友見面

吸收了森林氣息後，緊隨長毛象腳印來到巨型落地玻璃窗前，長毛象隊長帶領一眾「森之好友」劍齒虎、樹懶、狐獴及渡渡鳥和你見面。精彩節目一浪接一浪，如心廣場和兩間社企遊沐及Grow Something聯乘，分別舉辦以環保元素為題的工作坊，各位憑電子貨幣即日消費滿指定金額，可參加認識動植物標本、植物拓印環保袋和再造紙製作工作坊，工作坊期間更會展出多件木化石，機會難得。值得一提，憑電子貨幣即日消費滿指定金額，可換領「微型菜種植套裝」或「動物大板牙玩具套裝」專屬禮品，從不同角度延續環保理念。

如心廣場 × 如心園─如．森之旅

日期：即日起至2023年9月17日

時間：上午10時至晚上10時

地點：如心廣場一期露天廣場及一樓中庭