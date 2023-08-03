YG罕有認愛！Jisoo秘撻安普賢香閨約會斷正

韓國當紅組合BLACK PINK的28歲成員Jisoo自出道後鮮有傳緋聞，今日（3日）卻驚爆暗撻韓劇《今生也請多指教》及《梨泰院Class》的35歲男星安普賢，有韓媒公開雙方約會的照片，男方會駕車到女方位於首爾龍山區的寓所密會，而在Jisoo結束海外巡唱返韓後，他亦會到女方家展開甜蜜約會。Jisoo平日除了工作以外，多留在家中，加上她人氣高企，為掩人耳目，拍拖的場所亦只能選擇在家中，由於組合仍在展開海外巡唱，Jisoo留在韓國的日子不多，安普賢則會遷就其行程，爭取時間到女方香閨約會。

BLACK PINK所屬的YG事務所之前對於Jennie與天團防彈少年團（BTS）成員V的戀情不置可否，今次則罕有極速認愛，指雙方互有好感，剛開始發展不久，正在互相了解的階段，至於安普賢所屬的FN事務所亦承認2人最近發展為情侶，希望大家予以支持。

據身邊人透露，兩口子對演技、唱歌及時裝潮流同樣感興趣，有不少共通話題，Jisoo之前主演過韓劇《雪降花》，而安普賢在《今》劇中亦有獻唱OST，可見雙方可在音樂及演技方面多作交流。此外，兩人早前還各自出席了韓片《走私》的VIP試映會。