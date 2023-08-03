超英粉絲喜訊！Gal Gadot自爆將開拍《神奇女俠3》

漫威超級英雄賣座片《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn，自去年上任DC電影公司總監後「大換血」，原本飾演「超人」的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）冇得留低。而去年底更有傳DC已決定不會開拍《神奇女俠》（Wonder Woman）系列第3集。不過事隔大半年，「神奇女俠」Gal Gadot早前受訪時就向Fans大派定心丸透露將開拍第3集！

《神》自首集推出後大受歡迎，第一集大收逾8億美元（約62.4億港元），不過續集卻因為受新冠肺炎疫情影響，票房急跌至1.7億美元（約13.26億港元），令電影公司血本無歸。而Gal在演員工會罷工前，宣傳新片《攻心諜戰》（Heart of Stone）而受訪，期間她提及《神奇女俠3》，她自爆已與James Gunn傾過，雙方協議下《神》會續留DC宇宙。她說：「我好喜歡演『神奇女俠』，我心繫呢個角色，我從Jamas佢哋方面得知，我哋會共同開發《神奇女俠3》！」

其實在續集《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）後，「神奇女俠」都先後在DC超英片《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）及《閃電俠》（The Flash）中客串過。