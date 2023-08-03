促進兩地交流　傑出女性專業論壇圓滿舉行

【特約報道】為慶祝香港回歸祖國26周年，促進蘇港兩地女性交流互動，日前（7月28日）由香港江蘇婦女聯合總會和江蘇省婦女聯合會共同主辦的「新征程專業女性賦能，助推婦女兒童權益」傑出女性專業論壇在港圓滿舉行。論壇採用線上線下相結合的形式，邀請到6位蘇港兩地法律界傑出及知名女性代表進行分享，就婦女兒童權益保護話題開展分享與討論，並獲得兩地逾千人共同參與。

團結兩地女性力量

論壇由全國政協委員、香港江蘇社團總會會長、香港江蘇婦女聯合總會榮譽會長姚茂龍致歡迎辭，他提到江蘇省婦女聯合會一直以來保持與各地華人婦女、婦女組織的聯誼，並在維護其合法權益等方面作出貢獻。而香港江蘇婦女聯合總會亦致力維護婦女兒童權益，關注弱勢社群，促進香港社會和諧穩定。其後由香港特別行政區民政及青年事務局局長麥美娟為活動致詞，她感謝香港江蘇婦女聯合總會肩負起團結香港和江蘇婦女的重任以及對婦女事業作出的傑出貢獻。同時她提到本屆政府高度重視婦女工作，透過一系列政策措施幫助婦女拓寬視野，了解國情，讓不同年齡的婦女實現自我，發揮才能。

而江蘇省婦女聯合會副主席康莉則在線上致詞，她提到香港江蘇婦女聯合總會發揮自身的優勢和作用，團結凝聚旅港江蘇姐妹和香港各界人士，為促進蘇港及國家的繁榮穩定奉獻巾幗力量。最後由江蘇省政協委員、中華全國婦女聯合會特邀代表、香港江蘇婦女聯合總會會長張心瑜致謝辭，她在感謝來賓及支持單位的同時，亦表示希望透過本次論壇進一步推動社會各界對婦女兒童權益保障的關注和支持。

傑出女性進行分享

在致詞過後，就由全國人大常委會基本法委員會委員、港區全國人大代表、香港立法會議員、香港城市大學法學院教授梁美芬、南京師範大學法學院教授、中國法治現代化研究院研究員、中國法學會民事訴訟法學研究會常務理事、中國法學會婚姻法學研究會理事陳愛武、江蘇省婦聯婦女兒童權益維護中心專家、江蘇國泰新華律師事務所婚姻家事專業律師許利民以不同的主題作出分享。其後在香港江蘇婦女聯合總會常務副會長、專業事務委員會專責會長徐晶的主持下進行圓桌討論環節，並由全國婦聯香港代表、2022年全國人大代表選舉會議成員、香港女律師協會ADR主席及前會長、聯合調解專線辦事處主席蕭詠儀，香港立法會議員、香港執業大律師大灣區律師、新民黨副主席、上海市政協委員容海恩，香港立法會議員、中華全國婦女聯合會港區特邀代表、港區婦聯代表聯誼會副會長、深圳市政協第七屆委員會委員簡慧敏就各自的主題作出分享。