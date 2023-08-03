搵食兵團出動　創意西餐有新意又抵食

想轉換心情，又或找個輕鬆寫意的空間聚會用飯，裝潢雅致有品味的西餐廳選擇甚多，精緻的餐單加餐酒，提升用餐體驗。坊間亦有輕鬆小酒館或小店，推出特別主題的菜單和不同優惠，感覺更抵食和吸引。

鬧市小酒館

任何時候都咁熱鬧的銅鑼灣，食個快飯都好似打仗咁搶位，容易令人身心疲憊。剛開業的法式小酒館 Aroma Wine Bistro，以北歐風格布置，再加上一個小露台，讓人於鬧市中感受到寧靜舒適。法式美饌混合新派風格，有魚子醬脆雞配法國黃酒醬、法式香草千層薯仔伴和牛他他及烏魚子、蟹肉布拉塔芝士意大利皮埃蒙特手工餃子、黑松露手工結他意大利麵，以及富有特色的M8和牛沙巴當牛扒配米芝蓮三星名廚Pierre Koffmann粗薯條，店內有超過200款葡萄酒，客人可選擇配有3杯酒的Wine Flight，用來配菜最好不過。

雞尾酒配菜

吃西餐除配葡萄酒，迷人的雞尾酒也是個好選擇。尖沙咀新派餐廳Lab Eat因應9周年，為菜單換上新面目，鮮香海膽魚子醬多士作開胃小菜後，可享用油封法國鵪鶉脾及栗子、熱溶法國流心芝士沙律、香草牛油烤龍蝦意大利麵和美國極佳牛肉眼扒等主菜。同時間，餐廳創作了8款特色雞尾酒，Long Song以青蘋果、接骨木花和氈酒等調配，清爽易入口。Dawn混合意大利佛手柑酒、氈酒、君度橙酒和蜜柑等，柑橘香氣濃郁。每款雞尾酒有不同的風格，女士也可輕鬆享用。

搶眼黃屋歎地中海菜

餐廳要突圍而出，裝潢要花心思，中環MONMONO以黃色作主調，一直都是打卡的熱門地點。近日餐廳推出全新地中海菜單，頭盤有加檸檬汁和番椒配搭的Scallop Crudo，Grilled Octopus經慢煮8小時再烤，白酒煮蜆加入辣肉腸添鹹香，主食有經典西班牙海鮮飯，客人可揀選墨魚、海鮮和龍蝦3款口味，另外有加入多款海鮮製作的Seafood Pappardelle和肚嫩滑的銀鱈魚等，配來自法國南部、意大利及西班牙等地的佳釀，胃口更佳。

限定體驗

現時很多餐廳推出各項消費優惠，好似尖沙咀Fortnum & Mason的餐廳由現時至8月31日推出3大優惠，第一個是2人同行享用晚餐，每2位會獲贈送5克魚子醬（最多4人1枱），以及Bellini雞尾酒或Peach Condition Mocktail。逢星期四和五晚餐時段，選擇餐車美食，能以優惠價享用2小時美酒無限暢飲。星期一至五 （除公眾假期）下午5時至7時歡樂時光，點選指定飲品有買二送一優惠。最開心是３個優惠可同時使用，一次過滿足你三個願望。

英雄主題

外國一系列英雄主題電影，風靡萬千影迷，由現時至10月4日，URBAN因應10周年，多間分店會推出多款超級英雄主題食品和體驗，4款顏色牛角酥包括紅菜頭忌廉芝士、抹茶忌廉芝士、竹炭朱古力和藍蝶花忌廉芝士口味，代表不同的英雄人物，亦有英雄朱古力蛋糕及紅桑子慕絲朱古力蛋糕。旺角 Urban Café Commune會推出能量蔬果小食拼盤、配有雷神款式鎚仔的西班牙黃油乞衣雞和八爪魚墨汁蜘蛛絲意粉等，套餐配限量版襟章盲盒外，還可加錢升級選擇主題特色飲品，相信電影迷必定心心眼。