靈敢侶情：健康勝於一切

早一兩年，緊接着抑鬱，我患上了免疫力失調。沒辦法，自2019年初次創業，我既要拍節目、寫專欄、寫書、教課、每月設計最少12個全新食譜，還得打理教室的一切工作。在「必須做好每件事，不能愧對學生和讀者」的原則下，別說是吃飯，我每天只能在車上睡覺，一星期睡不過8小時。

但關於身體的事，熟悉我的讀者都會記得，我經常囉嗦大家︰不要道聽途說。別以為我只是說了算，我自己也是這樣做。

當時，驗血報告出來後，察覺我的身體問題的皮膚科醫生馬上給我寫推薦信，叮囑我去看一位內分泌科醫生。然後，我的眼科醫生也給我介紹了兩位教授。

平日去旅行花一萬，我已經「喊咁口」，但當下我想也不想，便將幾年以來儲下的飯錢、車錢、想買東西但又捨不得而存下的錢都拿出來，跟三位西醫、另加兩位大學中醫講師約時間，實行五個一起看！連同磁力共振之類的檢查，埋單超過兩萬五，但我的眼皮都不動一下！身體是最寶貴的，只要有健康，失去的都能賺回來。

不過，即使是看醫生，我也不會隨便來，我會問很多問題，除了因為我需要知道之外，也要看醫生的個性，包括︰

病因是？

當指數不正常，身體會有甚麼反應？

甚麼情況和反應之下，必須馬上聯絡醫生？

慢慢醫治會帶來甚麼後果？

等等……

回家後，我先把四位醫生的藥的副作用都檢查一次，再按他們就我的問題的答覆，去分析哪一個最適合我︰A醫生用藥太急進；B醫生耐性不足只顧因病施藥，最後，我選擇了C中醫和D西醫，由西醫醫治指數，中醫調理西藥帶來的副作用，而每次見他們時，我都會說出另一位醫生的意見，讓他們兩位配合。

一年多的時間，病就治好了，過程中沒有辛苦、體形沒有太大改變，在醫生的耐心之下，我更懂得留意身體的反應，知道甚麼時候要減慢工作腳步，亦乖乖地適時減少工作，建立多睡覺、多吃東西的習慣。

我對自己的身體，就是這麼謹慎。所以在我教課時，除了教廚藝，還會嚴厲地囉嗦學生十件事，今篇字數有限，下次跟大家分享。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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