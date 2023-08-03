不要化妝？讓座低調？日本搭電車「潛規則」要知

最近有網友分享，日本列車「離譜」見聞，在他上載的相片中見一位帶着行李箱的旅客，竟坐着自帶的摺椅，強佔了車廂中的殘障及嬰兒車專區，他還自備電風扇，自得其樂地打機，如此誇張「失德行為」聞所未聞！香港人旅行，也經常乘搭日本電車、特急、新幹線等列車，故此有關搭車的「潛規則」也必需要知，免得惹人生厭：

（一）靜音細語

在日本搭電車，手機轉為靜音是最基本禮貌，講手機可免則免，就是車廂中跟同伴聊天，也應輕聲細語。如戴上耳機聽歌、睇戲或玩遊戲，也要留意音量會否過大，因為日本人對「漏音騷擾」也很反感，戴了耳機也絕非無所顧忌。

（二）行李擺放

日本電車在上下班時間會非常擠擁，此時旅客不宜拖帶大型行李乘搭，絕對會令人討厭。小背包除可擺放在座位上方的行李架，也可改放胸前，又或用手拿着，其實日本男乘客為免除「癡漢」嫌疑，有時都會刻意雙手拿書本或手機，以免手部誤觸他人，做法大家也可參考。

（三）低調讓座

香港人搭港鐵常會讓座，但日本電車上卻鮮見日本人會這樣做，其實真相是他們讓座也非常「低調」，為的是怕傷害老弱者自尊，故此寧可選擇默默離座，讓對方自然地有位可坐，確實細心體貼。

（四）不要化妝

香港女士趕上班，在乘車時化妝也是常見，但日本人卻認為車廂中化妝是很沒禮貌的事，故此遊客也應避免。但出乎意料是，日本其實沒有明文禁止車廂飲食，但基於禮貌，日本人也很自律不會在車廂吃氣味濃烈的食物，以免影響他人。

（五）專用車廂

日本列車月台上，早已劃分了各種列車車廂的候車位置，乘客都可預先排隊，以避免列車開門後，因為忙亂而阻塞車門。日本電車在尖峰時段，也會把部分車廂列作「女性專用」，為免進錯車廂尷尬，男乘客上車要多加留意；而日本電車亦有為怕冷乘客特設「弱冷車廂」，怕熱人士上車前也要看清楚，以免大汗淋漓。

（六）餘額不足

有別於香港八達通，日本Suica、PASMO等交通卡，餘額是不能「負數」的，故此如出閘時發現餘額不足，乘客便要到閘內的清算機補足差額，才能出閘。溫馨提示，日本人對於交通卡出現餘額不足「窘況」會很感丟臉，故男生如約會日本女生，千萬別「餘額不足」出醜。