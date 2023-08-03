NONO 1個鐘籌50萬台幣急保釋　隨時入獄30年

台灣搞笑藝人NONO（陳宣裕）被揭性醜聞，遭受害人小紅老師等20多位網民提告涉性侵，尋日（2日）檢警到NONO家查扣多項3C用品，並將NONO帶回偵訊，最後以50萬新台幣（下同，約12.32萬港元）交保釋金，更喺1小時內就籌到50萬，由一位女子幫NONO辦理交保。有網友認為金額對先前有多項副業、代言嘅NONO嚟講「太輕鬆」，有台媒詢問其經理人NONO依家嘅心情，對方僅表示：「就交保。」

同時，據多名台灣律師分析說法，由於強制性交為3年以上，10年以下有期徒刑，一罪一罰如果全部成立，以最低合併刑期嚟計，NONO恐面臨30年有期徒刑。NONO老婆朱海君先前回覆藝人好友嘅訊息內容，如今亦同樣曝光：「她說也很shock。」明顯對老公嘅案件都毫無勝算。

據知，尋日警察上門時，NONO態度淡定咁一個人坐屋企，說：「遲早要面對。」而NONO尋日對於簇擁媒體嘅發問都不發一語，僅其經理人離開時終於開聲：「把人推開。」對於NONO接受應訊，小紅老師得知NONO以50萬交保後，表現相當不滿說：「這條路真的走的有點辛苦，但我們連滾帶爬也要把他送進去！」並表示聽聞NONO話要面對，以為對方已經準備後認錯，畢竟已經神隱41日：「但直到現在，我們依舊沒有得到任何公開道歉，陳先生也閉口不答堅持不承認。」