熱辣辣都要開飯兼食雪糕　快閃優惠食住爽

天氣熱點都要食飯，最近就有餐廳食府分別為周年慶及回饋食客支持而推出飲食優惠，亦有人氣雪糕品牌推出快閃優惠，讓大家由正餐到甜品都慳唔少，滿足到爽！

專食牛隻稀有部位

過江龍燒肉名店Beefar’s以招牌名物「4%奇跡之牛」而成為多年來成為城中人氣燒肉店，為慶祝品牌登陸香港5周年，廚師團隊特別嚴選薩摩和牛的稀少部位炮製成多款新菜式，好似用上和牛三角腩他他海膽紫菜批、特上三角腩他他甜筒、和牛清湯伴三筋肉薄切等，還有升級改良的鹽味香葱牛舌，以及招牌菜火炙海膽薩摩牛軍艦、北海道帶子甲羅燒配薄脆等。餐廳更特別推出「尊享個人體驗晚餐」，不用3百元（2位或以上方可享用 /逢星期日至四）即可享用一系列人氣菜式如薩摩紫菜沙律、火炙海膽薩摩牛軍艦、三角腩及貝肉身、極上牛肉濃湯及 Yaki-Shabu上等牛腰背肉等。此外，於即日至8月16日期間，消費滿指定金額即有機會贏取HK$10,000日本東京旅遊禮券及HK$1,000餐飲禮券，直飛日本歎薩摩牛添呢！

正宗雲吞麵

好多人都話出埠多日回港最想食的美食必有雲吞麵的份兒，一碗正宗的雲吞麵除了湯底用上大地魚、豬骨及蝦殼等熬成清香湯頭外，麵條亦要爽口透彈，至於靈魂的雲吞更加要用上大蝦、肥瘦黃金比例的豬肉及大地魚粉作餡，以人手包製成皮薄餡靚的鮮爽散尾雲吞。主打正宗雲吞麵及多款粥品米飯的一粥麵，為了回饋客人對雲吞麵的支持，於即日起至8月14日推出「真黃金雲吞麵 等你來揭」大抽獎，大家只需於活動期間於店內享用指定鮮蝦雲吞麵，即可獲抽獎卡一張，即有機會嬴走價值近HK$30,000的999黃金雲吞麵擺設一個，亦有機會獲贈手工鮮蝦雲吞、鮮蝦雲吞麵、優惠券等豐富禮品。

雪糕買一送一