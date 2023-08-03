熱辣辣都要開飯兼食雪糕 快閃優惠食住爽
2023年08月03日 17:00
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天氣熱點都要食飯，最近就有餐廳食府分別為周年慶及回饋食客支持而推出飲食優惠，亦有人氣雪糕品牌推出快閃優惠，讓大家由正餐到甜品都慳唔少，滿足到爽！
專食牛隻稀有部位
過江龍燒肉名店Beefar’s以招牌名物「4%奇跡之牛」而成為多年來成為城中人氣燒肉店，為慶祝品牌登陸香港5周年，廚師團隊特別嚴選薩摩和牛的稀少部位炮製成多款新菜式，好似用上和牛三角腩他他海膽紫菜批、特上三角腩他他甜筒、和牛清湯伴三筋肉薄切等，還有升級改良的鹽味香葱牛舌，以及招牌菜火炙海膽薩摩牛軍艦、北海道帶子甲羅燒配薄脆等。餐廳更特別推出「尊享個人體驗晚餐」，不用3百元（2位或以上方可享用 /逢星期日至四）即可享用一系列人氣菜式如薩摩紫菜沙律、火炙海膽薩摩牛軍艦、三角腩及貝肉身、極上牛肉濃湯及 Yaki-Shabu上等牛腰背肉等。此外，於即日至8月16日期間，消費滿指定金額即有機會贏取HK$10,000日本東京旅遊禮券及HK$1,000餐飲禮券，直飛日本歎薩摩牛添呢！
正宗雲吞麵
好多人都話出埠多日回港最想食的美食必有雲吞麵的份兒，一碗正宗的雲吞麵除了湯底用上大地魚、豬骨及蝦殼等熬成清香湯頭外，麵條亦要爽口透彈，至於靈魂的雲吞更加要用上大蝦、肥瘦黃金比例的豬肉及大地魚粉作餡，以人手包製成皮薄餡靚的鮮爽散尾雲吞。主打正宗雲吞麵及多款粥品米飯的一粥麵，為了回饋客人對雲吞麵的支持，於即日起至8月14日推出「真黃金雲吞麵 等你來揭」大抽獎，大家只需於活動期間於店內享用指定鮮蝦雲吞麵，即可獲抽獎卡一張，即有機會嬴走價值近HK$30,000的999黃金雲吞麵擺設一個，亦有機會獲贈手工鮮蝦雲吞、鮮蝦雲吞麵、優惠券等豐富禮品。
雪糕買一送一
香港真係好熱，如果可以隨時歎杯美味又冰涼的雪糕，仲可以跟朋友一齊分享，就Wonderful喇！人氣雪糕品牌Häagen-Dazs由即日起至8月13日期間推出「孖住賞雪糕．買1送1」限時優惠，以指定電子方法付款購買雪糕即可以分享價HK$72獲2客外賣雙球雪糕，再送雙重優惠卡包括購買雪糕月餅滿HK$880減HK$80及外賣雙球雪糕買一送一優惠卡各一張，雪糕控又怎可以錯過呢？此外，品牌今年推出14款雪糕月餅，設計融入了18世紀晚期法國的傳統Toile de Jouy朱伊紋，並以香脆濃郁朱古力脆皮配合各種果漾夾心及濃香流心，融合品牌各款王牌雪糕口味，用上優惠卡於優惠期內到專門店預訂雪糕月餅（http://bitly.ws/PYoX ），即享65折早鳥優惠，加上額外折扣，等同於低至6折的雙重優惠呢！