王馨平預祝生日獲贈獨臂刀　有信心再扮美少女戰士

歌手王馨平（Linda）時隔10年再開騷，今日（3日）在灣仔舉行記者會，宣布9月23日在旺角麥花臣場館舉行演唱會，只開1場，今日門票正式公開發售。8月5日生日的她，現場收到生日蛋糕外，大會並致送象徵已故父親王羽的獨臂刀做禮物，演唱會前夕她推出一首講述父女情的新歌《威嚴背後》並現場唱出，她表示同父親都是不善於表達情感的人，但父女情則是滿滿的。問會否擔心台上演唱時會想起父親而落淚？她說：「我都驚，要一路忍住，收歌詞嗰刻已經感動到眼濕濕，練歌時都有喊，但自己會反醒，唔可以次次唱都喊，想跟有同樣經歴嘅朋友分享呢情，如果喊到唱唔到就唔好。」自言大會邀請開騷時知道只有一日場地檔期，有人邀請自己一定會做好，所以更加不可以喊。今次演唱會主題是「女人馨情」，主要想分享親情、友情和愛情，而《別問我是誰》會必唱。

當年的「寶麗金小花」王馨平、湯寶如和周慧敏，2018年在周慧敏的演唱會上合體扮美少女戰士唱出《美少女戰士》，問今次Linda會否邀請兩姊妹再合體？她覺得不一定要麻煩她們上台，準備開騷前已即時通知她們：「周慧敏話如果喺香港一定嚟，已經好開心。」她透露美少女戰士服沒有留着，本身是瑜伽導師，有信心可以再次穿得上，她透露為是次演唱會都落重本訂製了多套靚衫。

談到生日正日會偕老公飛日本旅行，吃和玩1星期，笑言擔心太放肆吃太多致肥，故會帶定幾套瑜伽衫出埠，途中會乖乖做運動。