本日日本：與時並進　杯麵車仔都有W形杯蓋

Takara Tomy的迷你車仔玩具TOMICA，一直吸引不少玩家收藏，後來推出以人氣角色為靈感、或電影中出現的非真實汽車Dream TOMICA系列，同樣得到玩具迷愛戴！該系列日前宣布與日清合味道杯麵（Cup Noodle）合作，於9月上旬推出「Dream TOMICA No.161 Cup Noodle W形杯蓋」及「Dream TOMICA Cup Noodle Collection」兩種玩具車。是次的合味道「Dream TOMICA」系列外形靈感來自雙層觀光巴士，約為實際杯麵的1/3尺寸，除了標誌之外，連材料和營養標籤都有齊。下層是駕駛座，打開車頂的蓋子可以看到印上麵條和配料的圖片，創意度十足。其中「Dream TOMICA No.161 Cup Noodle W形杯蓋」是採用了最新W形杯蓋設計的鮮蝦味款式。而「Dream TOMICA Cup Noodle Collection」則分別有咖喱、海鮮、辣椒番茄、味噌、辛麺及芫荽味冬蔭功6款口味款式，同樣採用W形杯蓋設計，並以盲盒方式發售，能否抽中心頭好口味可謂全靠彩數。即日起於Takara Tomy Mall接受預訂。各售880日圓（約HK$48）。