寵愛Pet Pet︱董敬文被對白感動　自爆有做貓仔「奶爸」

視后林夏薇及周嘉洛主演的無綫劇集《寵愛Pet Pet》宗旨是透過畫外音表達動物內心世界，由於動物不會說話，聲音演繹變相十分重要。昨晚（2日）一集聲演陣容陸續曝光，除為主角冬甩配音的阮政峰、還有董敬文、吳綺珊、李芷晴、霍健邦及易智遠等。而且劇情洋葱滿滿，劇情講述狗狗皮蛋(董敬文聲演)遇車禍急需做手術，惟主人徐輝(鄒兆霆飾)一直玩失蹤。

因一次意外獲得與冬甩（金毛尋回犬Romeo飾）「傳心」給周嘉洛，藉着與冬甩「心交」得到重要線索找到徐輝，原來徐輝潛逃是因失業和太太懷孕等問題，但其實他甚是內疚；另邊廂皮蛋非但沒有怪責主人，想法更十分懂事：「我知爹哋好想醫番好我，但我唔想佢嘥錢，想佢留番啲錢畀小主人用，反正做狗嘅，生又好死又好，始終有一日會返彩虹橋。陪咗爹哋咁多年，我冇遺憾㗎喇，唯一可惜係小主人出世之後，我冇得陪佢玩。」

董敬文受訪時坦言配音時亦有被相關對白觸動：「始終為別人犧牲係需要好大嘅勇氣，同埋要好有愛。」他透露雖然自己不是飼主，但偶爾有幫忙照顧好友馬貫東飼養的貓咪，並笑言被融化：「佢養嘅貓咪生咗幾隻貓仔，佢有叫我幫手照顧吓，啲貓仔都好黐我。」敬文續指養寵物要負很大責任：「唔會貪一時過癮養寵物。」