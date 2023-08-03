港姐2023︱「翻版范冰冰」越南彈古箏引爆人潮

16位港姐候選佳麗早前到越南峴港及會安拍攝外景，並製作成特備節目《2023香港小姐競選Hello Miss Hong Kong@越南》，並於後日（5日）於翡翠台播出。節目除了佳麗們拍攝MV及Profile花絮外，還有《2023香港小姐閃耀越南晚宴》個人戰及盡訴心中情的Fine Dining及營火會等。3大熱門「嫩版蔡依林」莊子璇（Hilary））「金髮蔡思貝」郭珮文（Juliana）郭珮文（Juliana）及「翻版范冰冰」王敏慈（Lovelle）表現亮眼，在團隊戰中擔任溝通橋樑的Hilary，直認重視團隊合作精神，但卻指自己私下是宅女，她說：「即係日日喺屋企打機同煲劇。」她更笑言希望是次參選能像平時打機一樣Keep住升呢。

晚宴中先拔頭籌贏得「越南越愛香港小姐」的她，台上表現亦會於節目中曝光，當大會司儀黎諾懿化身「睇相佬」，並衰衰的指Hilary「零勝算」時，Hilary反笑淡定回應，並一度賣萌扁嘴，贏得全場掌聲。

至於自小開始學古箏的王敏慈，原來小學5年級時已考獲十級，而她在越南之旅亦大展所長，以純熟「古箏手」一彈驚人、引爆人潮，堪稱團隊最終獲勝功臣。

郭珮文在團隊戰中憑藉自身經驗給出不少寶貴建議，與遊客互動時亦表現自然，但原來她本身有輕微社交恐懼，並坦言面對人潮時一度感到慌張：「當發現啲人愈嚟愈多，我唔知點Handle。」除3大熱門，王怡然（Lynn）及姜依宁（Jenny）亦十分搶Fo，Lynn於晚宴上盡展精靈一面，黎諾懿問她會將介紹的風車送給台下哪一位時，她即甜笑望着樂易玲謂：「我送畀樂小姐，因為樂小姐喺第一輪面試度揀我出嚟，而我參選又一路都好順利。」氹得樂小姐笑逐顏開。Lynn在團隊戰分組時，又自嘲是隊中唯一不是擁有「D級」身材佳麗、故才被選中做隊長，十分幽默。Jenny則因為人大愛，成功吸獲大量友誼，在最後以「感激」為主題的營火晚會中，總共獲得4名佳麗表達感激之情，當中以陳霈錤（Hera）最為激動，Hera喊着感激Jenny謂：「真係好多謝你，我知道我跳舞真係好差，但你係第一個主動教我嘅人，我哋都要對自己有自信。」