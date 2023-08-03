Anson Lo惡劣場景拍動作戲　毫不錫身嗌值得

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、姜大偉、陳紫萱、袁澧林主演的電影為懸疑劇情片，已定檔於暑假檔8月上映。Anson Lo透露戲中有不少動作場面，絕不簡單，他說：「這部電影雖然是驚慄片，不過片中卻有很多動作場口，而且場景近乎全部在戶外，充滿泥濘、灰塵，很多場面都在惡劣場景下拍攝，喺幾危險的情況之下進行。」他卻相當幸運，得到前輩姜大偉（John）提點，應付動作場面調度，為求效果他更毫不錫身，回想與John哥的動作戲大表值得，他笑言：「其中一場畀John哥打倒，畀佢拖行回家。那場戲的戲服裏面，只是放了一塊紙皮，幸好John哥相當照顧我，擔心我畀地面的石頭、樹枝弄傷，加上工作人員都做足安全措施，因此拍攝效果很滿意。」

他今次更是連續兩部電影與陳紫萱拍檔，Anson Lo大爆私下二人話題不斷，在拍攝現場卻是近乎零交流。他笑言：「今次係第二次同紫萱合作，相比《假冒女團》以喜劇形式去演出大感不同，上一次拍攝時都是嘻嘻哈哈度過。而拍呢套嘅時候，無論係用膳或者拍攝以外，大家都唔會傾偈，尤其有幾場我同紫萱都需要有情緒化演出，嗰幾場特別感受到大家默契，只有一個眼神，已經知道大家醞釀情緒中，我覺得今次大家都帶出不同嘅一面讓觀眾看見。」