古天樂做養蜂人都有專用裝束　面不改容保育黑蜂

一直忙於電影拍攝的古天樂（古仔）近日被化妝品牌邀請到法國烏埃尚島參與新品發布會，晚宴上他與品牌代表及其他來自不同地區的嘉賓互相交流環保議題；其後更化身養蜂人深入了解養蜂工作及蜜蜂保育。行程豐富且極具環保意義，古仔亦樂在其中，視此行為喘息的機會，他笑言：「好開心，一直都好想嚟，但係之前做嘢夾唔到時間，今年終於有呢個機會！下次我要嚟烏埃尚島拍戲可以直接搵呢度嘅島民幫手申請喇！」他趁此機會享受大自然之旅，為往後的工作充電做好準備。

在清幽的烏埃尚島上，他的把握機會進行戶外運動，踩上一輛放滿鮮花的單車，在海浪聲和微風的陪伴下漫遊烏埃尚島，欣賞綠油油的草地與壯麗的景觀，享受大自然給予的平靜，寫意非常。之後他又穿上綉有其英文名Louis的養蜂裝束，在當地專業養蜂人的帶領下體驗養蜂人的日常。現場充滿無數黑蜂，部分參與嘉賓亦略有緊張，唯獨古仔面不改容，專心地聆聽養蜂人的解説及學習往後的步驟。

在一整天的養蜂體驗中，古天樂更有感保育的重要：「非常多謝品牌方嘅邀請，畀咗我呢個特別體驗，又踩單車又養蜂，同養蜂人了解咗好多蜜蜂嘅生活同蜜蜂面對緊嘅危機，所以我都更加明白到保護呢個大自然同埋蜜蜂嘅重要。」Louis更稱希望把這個重要的訊息帶給大家，讓大家一同保護環境，使蜜蜂可以有一個安全和舒適的生長環境，為我們的地球盡一分力。