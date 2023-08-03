陳凱琳大展廚藝　吳業坤愛妻隨夫姓叫「吳愛子」

藝人陳凱琳（Grace）與歌手吳業坤妻子浜口愛子（Aiko）今日（3日）現身銅鑼灣出席活動，即場跟大廚學煮日式飯盒及炮製蛋糕，又分享日常在家入廚點滴，經常為家人照顧三餐的Grace，笑指每次入廚也有如打仗一樣，老公鄭嘉穎也不敢打擾她，會乖乖在廳等食，Aiko則表示入鄉隨俗，隨了拿手的日本食物外，也會烹調中式食物，活動中她全程以廣東話與司儀對答，識聽識講似乎下了一番功夫。

Grace受訪時笑指全因當年參加過《美女廚房》，才令她發憤學煮食：「發現自己原來對廚藝零認知，好快就被封做『地獄廚神』，我同自己講唔可以一世孭住呢個稱號，自此不停上網學，加上有咗家庭更加覺得由自己煮一餐畀家人食係好幸福嘅感覺。」她表示除了為3名兒子的飲食花心思外，亦有為老公下了一番功夫兼曾鬧出笑話：「我鍾意煮牛扒，但老公唔食牛，所以我就學整豬扒，開頭唔識整見到外表金黃色諗住食得，點知切落去生嘅，哈哈！」談到結婚5周年將至，她表示想享受2人世界：「我哋都傾過好耐冇試過2個出街拍拖，本身日日都喺屋企服侍3個仔，難得有呢個機會不如開心下，出去畀人服侍。」至於老公及爸爸生日就會自己入廚炮製生日飯，問到會否送個女兒給老公做生日禮物？她笑謂：「唔使啦我咁可愛。」她又大贊同場的浜口愛子今日穿得十分優雅：「佢好Sweet，知佢第一次出活動，又用心特登背咗啲中文，講得好流暢。」

雖然現場有翻譯人員，但Aiko受訪時亦盡量以廣東話作答，表示正努力學習中文，更報讀了課程學寫中文：「唔識會問老公，好鍾意香港嘅生活，人好好、有魅力，嘢好好食。」不過她亦笑言有事情令她感到驚訝：「見到有人竟然會唔著衫喺街行，嚇一跳，日本唔會見到。（老公都係？）佢喺屋企都會。」來港後首次出席活動搵真銀的她表示很高興，透露已簽經理人公司，工作將陸續有來，亦表示有興趣想與老公一起拍戲，問到她會否介意老公拍戲有Kiss鏡頭？她大方表示：「冇辦法啦，做嘢嘛。（但吳業坤講過話唔接受你拍咀戲喎！）吓！真係㗎？（話要睇片籌。）OK嘅，哈哈！」她表示早前與老公到清邁旅遊很好玩，問到是否順道「造人」？她説：「我依家開始工作，做吓嘢先。（吳業坤話冇錢買機票返日本？）我都冇錢買。」她大讚老公為人幽默，氹得她很開心，至於生兒育女？她表示早前收養了一頭松鼠狗BB「白湯」，現先努力工作及照顧，又表示婚後因跟隨夫姓，證件上已改名為「吳愛子」。