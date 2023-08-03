洪嘉豪搞簽唱會　同粉絲玩足十粒鐘

歌手洪嘉豪的全新專輯《Cleanse》，推出當日立即「斷貨」，不少「院友」（粉絲）撲碟支持偶像，更不惜重金包場於日前在九展Music Zone誠邀嘉豪「出席」院友專場簽唱會！

一向愛錫粉絲的嘉豪於活動當日獻唱《海邊的阿豪》和《隨波逐流》，和粉絲近距離大玩小遊戲之餘更有求必應和到場支持的粉絲逐一簽名合照，又玩又唱又簽名，足足玩咗10個鐘！其中一個遊戲玩誰是臥底，嘉豪以為自己係臥底擺烏龍，被Fans笑：「你識唔識玩架？」及後逐一送贈親筆簽名海報時笑言：「好似畢業典禮咁派畢業證書！各位院友畢業啦！」

嘉豪說：「嚟到綵排既時嘅好驚訝，佢哋完全當一個小型Show咁做，又搵咗我老友Oscar嚟做今次既主持一齊玩，仲有成隊Crew嚟拍片又影相咁，見到在場走走趯趯既『工作人員』全部都係平時出嚟支持我既fans，嗰種感覺雖然有啲唔慣但係好感動，好多謝佢哋一路咁支持我。近半年少咗機會見到大家，唔係離港工作就係喺錄音室錄歌，所以好開心有呢一個機會可以同佢哋玩吓遊戲 傾吓偈 見吓面，但係因為場地有限，就算係fans Club嘅會員都要抽門票先嚟到，好記得有一位fans佢同我講，佢專登係外地飛嚟香港參加今次活動，我幫佢簽完名之後要趕去機場搭飛機走，所以好希望嚟緊定期都可以有fans meeting見哂咁多位院友啦！」最後嘉豪更揚言嚟緊下半年陸續都會有工作上既大project宣布，大家要密切留意了！