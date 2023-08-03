泳池打水戰 啱晒Hot Summer

食嘢講時令，睇四仔一樣有呢支歌仔唱！事關每逢夏季來臨，好多美國四仔片廠例必搵一班脫星去泳池打水戰，喺艷陽嘅熱力下，火辣程度簡直爆晒錶！

巨乳「油」物

對男士嚟講，去泳池玩，最期待嘅艷遇莫過於有陌生靚女搵你幫手搽太陽油，尤其對方係巨乳尤物，真係未動手先興奮！由GotFilled炮製嘅《Huge Creampies #6》，正好滿足大家嘅遐想，影片喺泳池取景，搵嚟Bella Rolland、Whitney Wright、Charlotte Sins等多位大波妹孭飛，個個着住性感泳衣，顯得胸前偉大唔在講，仲露出火辣美股，係男士都會睇到眼甘甘，加埋雙手有機會喺對方身上摸嚟摸去，之後會發生乜嘢事，相信係人都估到啦！

尋歡旅程

去泳池玩水，有冇試過𥄫女呢？查實女仔一樣會留意大隻仔，但會唔會好似《Duality》入面嗰班脫星咁猖狂，就不得而知。影片由DORCEL出品，Franck Vicomte執導，脫星陣容包括Cherry Kiss、Clara Mia、Chloe Duval等多位索女，故事講述呢班OL約埋去西班牙旅行，由於係全女班，過程未免太枯燥，於是有人提議去酒店泳池玩，睇吓有冇艷遇，結果真係發展出幾段超友誼關係。值得一提，成套片喺西班牙拍攝，片廠都算揼本。

瘋狂亂鬥

夏日炎炎最啱搞番一場泳池派對，可以玩水、吹水、飲汽水，仲分分鐘搞到一池春水添！就好似由Bang Bros Productions製作嘅《Public Bang #17》，當中上演嘅泳池派對更演變成情慾大亂鬥！影片搵嚟Ginebra Bellucci、Ariana Van X、Medusa Porn同Natasha Lapiedra參演，佢哋一向係玩得勁喪嘅癡女系脫星，落到泳池，成個場立即變得勁火辣，調笑聲同呻吟聲此起彼落，齋聽都已經夠興奮。