【是日通勝】

農曆六月十八

癸卯年 己未月 甲午日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、裁衣、安葬

忌：開倉、出財、放水

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、18、29

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：事業順利，即使出現麻煩，仍能從容面對。

金牛座：運氣勝人一籌，學懂感恩，心情會更加好。

雙子座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

巨蟹座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

獅子座：財運稍遜，做人勿太自私，要多為人設想。

處女座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

天秤座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

天蠍座：對伴侶要多包容，咄咄逼人會令對方生厭。

人馬座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

山羊座：善有善報，宜趁順境時多幫助有需要的人。

水瓶座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

雙魚座：健康一般，宜及早做體檢，可防患於未然。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）猴 偏財旺

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，煩躁不安，做事畏首畏尾。

牛：工作量大增，意外頻生，士氣受打擊。

虎：享天時地利人和，事業發展如魚得水。

兔：財運不濟，涉及投資行為要提高警覺。

龍：心情愉悅，信心十足，人際關係和諧。

蛇：事業順利，但必須謹記滿招損的道理。

馬：飽受煎熬的一天，需為家庭生活操心。

羊：話頭醒尾，外出洽談公事可水到渠成。

猴：偏財旺，手氣好，但不可以沉迷賭博。

雞：人緣好到極，易遇到一見鍾情的異性。

狗：處事穩重，獲得貴人賞識，獲益不淺。

豬：事業運不錯，求職者有機會遇到伯樂。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

己土日天干命格如何

己土出生的八字，日天干之命主。己土田園之土，帶有濕潤性質，最喜歡太陽照耀，可以令己土有營養，農作物得到好好生長。己土雖然是濕潤，但也喜歡露水，己土命主見太陽丙火與甘露癸水，富貴可期。

己生於春，播種好時機，春木為己命主之官殺。太陽丙火，是為第一須見於命中，加上雨露癸水財星，事業錢財無憂慮之心。如不見太陽丙火在命中，更見疊疊財星，正是為財憂為財忙。

己土生於夏，夏日炎炎喜雨水，財星癸水天干透出，更見地支強根。暑氣全消樂悠悠，癸水不但是錢財剋制夏天火，而且是調節溫度之喜神，再加上己土天生喜愛癸水，正是一神三用，想窮也難。

己土生於秋，秋收田土虛浮無營養，命中須見太陽丙生土旺營養。己土根深有太陽，良田千畝慶豐收，若是孤土無根無陽光，瘦田辛苦耕耘收成少，難為子孫常飢餓，營養不良有誰憐。

己土生於冬，冬天水旺成冰，土凍難生萬物，正是萬物休養生息之時。土以旺水為財，冬土喜向陽，不論太陽丙火還是燃燒萬物之丁火，佳為調節氣候之吉神。更見甲乙木來通關水火之戰，正是財官印綬三般物，世上人人皆喜愛。